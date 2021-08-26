İnşaatta kara günler geride mi kaldı?

İnşaat sektöründe artan maliyetler ve eriyen cirolar sektörün finansallarını olumsuz etkilese de yılın ikinci yarısında alınacak önlemlere bağlı olarak bir toparlanma öngörülüyor.

Çimento üretimi de inşaat sektörü için öncü gösterge niteliğinde. Daha çok iç pazar odaklı çalışan Türk çimento sektörü, 2019 yılında yaklaşık 57 milyon ton toplam üretim ile bir önceki yıla göre yüzde 21,5 düşüş yaşamıştı. 2020 yılının ilk 10 ayında ise 59 milyon ton olarak gerçekleşen toplam çimento üretimi küresel salgının etkilerine karşın toparlanma görünümü sergiliyor.