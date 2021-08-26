İnşaatta kara günler geride mi kaldı?
Salgından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen inşaat sektörü, pandemi sınırlamalarının kalkması ile eski ivmesini yakalamak için çabalıyor.
İnşaat sektöründe artan maliyetler ve eriyen cirolar sektörün finansallarını olumsuz etkilese de yılın ikinci yarısında alınacak önlemlere bağlı olarak bir toparlanma öngörülüyor.
KPMG Türkiye, yayımladığı 'Sektörel Bakış 2021 - İnşaat Raporu'nda öne çıkanlar şöyle:
Mart-ağustos 2020 döneminde önemli seviyede gerileme gözlemlenen İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Endeksi, eylül ayıyla birlikte toparlanma görünümü sergiledi. Endeks, 17 ay sonra ilk kez ekim ve kasım aylarında tekrar 2 milyar dolar seviyesine ulaştı.
Çimento üretimi de inşaat sektörü için öncü gösterge niteliğinde. Daha çok iç pazar odaklı çalışan Türk çimento sektörü, 2019 yılında yaklaşık 57 milyon ton toplam üretim ile bir önceki yıla göre yüzde 21,5 düşüş yaşamıştı. 2020 yılının ilk 10 ayında ise 59 milyon ton olarak gerçekleşen toplam çimento üretimi küresel salgının etkilerine karşın toparlanma görünümü sergiliyor.