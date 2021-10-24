İnşaatta kış sert geçecek
Türkiye Müteahhitler Birliği'nin 'Sert Geçecek Kışa Doğru' başlıklı analizde ekonomi ve inşaat sektörüne ilişkin tespitlere ve önerilere yer verildi.
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), İnşaat Sektörü Analizi Raporu’nun Ekim 2021 sayısını yayınladı.
“Sert Geçecek Kışa Doğru” başlıklı analizde ekonomi ve inşaat sektörüne ilişkin tespitlere ve önerilere yer verildi.
Raporda, müteahhitlerin yılın ilk 9 ayında üstlendiği 167 yeni projenin toplam tutarının 17,7 milyar dolar olduğu belirtilerek, yılsonu için ortaya konan 20 milyar dolarlık hedefe ulaşılmasının beklendiği kaydedildi.
Türkiye’nin bölge ülkelerle siyasi ilişkilerde iyileşme sağlanmasının önem taşıdığı vurgulanarak, jeopolitik gelişmelerin projeleri ve finansman imkanlarını etkilediği ifade edildi.