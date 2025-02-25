İPA açıkladı: İstanbulluların yarısından fazlası kredi kartı borcunu ödeyemiyor
İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan "İstanbul Barometresi" adlı araştırmaya göre, İstanbulluların yüzde 55'i kredi kartı borcunu tam olarak ödeyemiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 50'ye yakını geçinmekte zorlandıklarını ifade ederken; birçoğu da ocak ayında borçlandığını kaydetti.
İstanbul Planlama Ajansı (İPA), ocak ayına ait "İstanbul Barometresi" araştırmasını yayımlandı. Araştırmaya katılanların yüzde 50'den fazlası ev içi gündemlerinin ekonomik sorunlar olduğunu belirtirken; yüzde 50'ye yakını geçinmekte zorlandığını ifade etti.
Bin İstanbulluyla telefon üzerinden görüşülerek hazırlanan araştırmanın sonuçları şöyle:
İstanbulluların ev içi gündemi ne oldu?
Ocak ayında İstanbulluların ev içi gündemi ekonomik sorunlar ve Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciası oldu.
Katılımcıların yüzde 53,9’u ekonomik sorunların, yüzde13,5’i Bolu’da Kartalkaya’da
meydana gelen yangın faciasının ve yüzde 4,5'i sağlık sorunlarının ev içi gündemlerinin olduğunu söyledi.
Yüzde 50'ye yakını geçinmekte zorlandı
Araştırmaya katılan katılımcıların yüzde 23'ü geçinemediğini ve bazı ödeme ve
temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirtti.
Yüzde 11,5’i rahatlıkla geçinip birikim yapabildiğini, yüzde 38,8’i geçinebildiğini
fakat kenara para ayırmadığını, yüzde 26,7’si ise bazı ek harcamalardan kısarak
ay sonunu zor getirdiğini kaydetti.
Ocak ayında da borçlanıldı
Katılımcıların yüzde 50,2’si bankadan ihtiyaç kredisinden, yüzde 27,3’ü bankaların
esnek hesap hizmetinden, yüzde 16,5’i ise yakın arkadaşından borç aldığını söyledi.