İPA yayınladı: İstanbul'daki konut fiyatları ve kiralarla ilgili çarpıcı araştırma! İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından İstanbul’daki satılık konut fiyatlarıyla ilgili çarpıcı gerçeği açıkladı. Gökçe İstanbul’un konut fiyatlarında Barcelona’yı geçtiğini ifade etti. Buğra Gökce’nin verilerine göre; Beykoz, Sarıyer ve Beşiktaş’taki ortalama satılık konut fiyatları Barcelona’nın tüm bölgesinden daha daha pahalı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çatısı altında faaliyet gösteren ve İstanbul’un güncel sorunlarını tespit ederek bu sorunların çözümlerine yönelik strateji geliştiren İstanbul Planlama Ajans (İPA) megakentteki konut fiyatlarına ve kiralarına ilişkin çarpıcı bir analiz yayınladı. 1 | 11

İPA Başkanı Dr. Buğra Gökce, konut fiyatları açısından İstanbul’un Barcelona’yı geride bıraktığını ifade etti. Gökce, X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, Beykoz, Sarıyer ve Beşiktaş’taki ortalama satılık konut fiyatlarının Barcelona’nın tüm bölgelerinden daha pahalı hale geldiğini belirtti. 2 | 11

Gökçe’nin verilerine göre; Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy, Şile ve Bakırköy'deki ortalama satılık konut fiyatları Barcelona'da bir bölge hariç, diğer tüm bölgelerden daha pahalı. Örneğin Bakırköy'de ortalama satılık konut fiyatı 10 milyon 300 bin iken aynı fiyata Barcelona Valles Oriental bölgesinde ev almak mümkün. 3 | 11