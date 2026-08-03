İran umudu ABD vadelilerini destekledi, Asya satışta kaldı
Küresel borsalar haftaya aynı yönde başlamadı. İran’la görüşme umudu petrolü yüzde 6 düşürüp ABD vadeli endekslerini desteklerken, yen müdahalesi, Çin’de yavaşlayan üretim ve teknoloji satışları Asya’da baskıyı yeniden artırdı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem günü, risk iştahının tek bir yönde ilerlemediği bir tabloyla başladı. İran ile diplomatik görüşme ihtimalinin güçlenmesi petrol fiyatlarını sert biçimde aşağı çekerken ABD vadeli endeksleri yükseldi.
Asya borsalarında ise güçlü yendeki ani hareket, Çin ekonomisine ilişkin yeni yavaşlama sinyalleri ve teknoloji hisselerindeki satışlar öne çıktı. Japonya ve Güney Kore’deki kayıplar, petrol fiyatlarındaki gerilemenin yarattığı olumlu havayı sınırladı.
Wall Street vadeli endeksleri yükseldi
ABD’de S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,4, Nasdaq vadeli endeksi ise yüzde 0,6 yükseldi. Piyasadaki alımlarda, ABD ile İran arasında görüşmeler yapılacağı ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için ilerleme sağlanabileceği beklentisi etkili oldu.
Trump’ın İran’a yönelik yeni bir askerî saldırıyı durdurması, enerji arzında kesinti endişesini azalttı. Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisi de teknoloji ve büyüme hisselerine destek verdi.
Wall Street cuma gününü de yükselişle tamamlamıştı. S&P 500 yüzde 0,7 artışla 7.489,72 puana, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,5 yükselişle 52.485,03 puana çıktı. Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 1 değer kazanarak 25.373,85 puana ulaştı.
Petrol fiyatlarında sert düşüş
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6’nın üzerinde düşerek 82,41 dolara geriledi. Fiyatlardaki sert hareket, İran kaynaklı arz kesintisi riskinin kısa vadede azalabileceği beklentisinden kaynaklandı.
Petrolün gerilemesi, enerji şirketlerinin gelir beklentileri açısından baskı yaratırken havacılık, lojistik, sanayi ve tüketim şirketleri için maliyetlerin düşebileceği düşüncesini güçlendirdi.
Bununla birlikte görüşmelerden somut bir anlaşma çıkıp çıkmayacağı henüz net değil. İran’dan gelen temkinli açıklamalar, jeopolitik riskin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.
Asya’da satışlar derinleşti
ABD vadeli endekslerindeki yükselişe karşın Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir görüldü. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 gerilerken Güney Kore’de Kospi endeksindeki düşüş yüzde 3,6’ya ulaştı.
Japonya hariç Asya-Pasifik hisselerini izleyen geniş kapsamlı endeks de yüzde 1 değer kaybetti. Özellikle teknoloji ve yarı iletken hisselerindeki satışlar bölge piyasalarındaki baskıyı artırdı.
Güney Kore borsasında temmuz ayı boyunca yaşanan yüksek oynaklığın etkileri devam ediyor. Endeksin temmuzdaki sert kaybının ardından yatırımcıların risk azaltma eğilimi yeni haftaya da taşındı.
Yen müdahalesi piyasayı sarstı
Japon yeni dolar karşısında yüzde 1’in üzerinde değer kazanarak 155,39 seviyesine yükseldi. Ani hareketin ardından ABD ve Japonya’nın yeni desteklemek amacıyla ortak döviz müdahalesi gerçekleştirdiği açıklandı.
İki ülkenin koordineli biçimde piyasaya müdahale etmesi, yenin 40 yılın en düşük seviyelerine gerilemesini durdurmayı amaçlıyor. Japon yetkililer, kurdaki düzensiz hareketlerin sürmesi hâlinde yeni müdahalelerin gündeme gelebileceği mesajını verdi.
Yenin güçlenmesi Japon ihracatçı şirketleri açısından olumsuz karşılandı. Otomobil, elektronik ve makine üreticilerinin yurt dışı gelirlerinin kur etkisiyle azalabileceği beklentisi Nikkei üzerindeki baskıyı büyüttü.
Çin imalatında hız kaybı
Çin’de özel sektör imalat PMI temmuz ayında 51,7’den 50,9’a geriledi. Veri 51,5 seviyesindeki piyasa beklentisinin altında kalırken üretimdeki büyümenin son dört ayın en düşük hızına indiğini gösterdi.
Yeni siparişlerin büyüme hızı ocak ayından bu yana en zayıf seviyeye geriledi. İhracat siparişleri yeniden artışa geçse de yükselişin sınırlı kalması, dış talepte güçlü bir toparlanma yaşanmadığına işaret etti.
Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,3 büyüyerek üç yılı aşkın sürenin en düşük hızını kaydetmişti. Zayıf iç talep ve yüksek üretim maliyetleri, Asya piyasalarında Çin kaynaklı riskleri gündemde tutuyor.
Avrupa rekor sonrası açılışı bekliyor
Avrupa borsaları cuma günü seans içinde rekor seviyeyi gördükten sonra sınırlı düşüşle kapanmıştı. STOXX 600 endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 649,19 puana inse de üst üste dördüncü aylık kazancını elde etti.
Güçlü şirket bilançoları Avrupa piyasalarını desteklerken yapay zekâ yatırımlarının maliyeti ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği endişesi teknoloji hisselerinde dalgalanma yarattı.
Yeni haftanın açılışında petrol fiyatlarındaki düşüşün enerji hisselerini baskılaması, ulaşım ve sanayi şirketlerini ise desteklemesi bekleniyor. İran görüşmelerine ilişkin haber akışı Avrupa piyasalarında da yön belirleyici olacak.
İstihdam ve bilançolar izlenecek
Küresel borsalar açısından haftanın devamında ABD istihdam verileri öne çıkacak. Açık iş sayısı, özel sektör istihdamı, işsizlik başvuruları ve tarım dışı istihdam verileri Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentileri şekillendirecek.
Şirket bilançolarında ise yapay zekâ yatırımlarının gelir ve nakit akışına ne ölçüde yansıdığı izlenecek. Yüksek yatırım harcamalarının karşılığının alınamaması, teknoloji hisselerindeki değerleme tartışmasını yeniden büyütebilir.
Piyasaların önündeki diğer önemli başlık İran görüşmelerinin sonucu olacak. Hürmüz Boğazı’nın açılması ve enerji arzı riskinin azalması hâlinde petrol fiyatlarındaki düşüş borsalardaki risk iştahını destekleyebilir.