Wall Street vadeli endeksleri yükseldi

ABD’de S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,4, Nasdaq vadeli endeksi ise yüzde 0,6 yükseldi. Piyasadaki alımlarda, ABD ile İran arasında görüşmeler yapılacağı ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için ilerleme sağlanabileceği beklentisi etkili oldu.

Trump’ın İran’a yönelik yeni bir askerî saldırıyı durdurması, enerji arzında kesinti endişesini azalttı. Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisi de teknoloji ve büyüme hisselerine destek verdi.

Wall Street cuma gününü de yükselişle tamamlamıştı. S&P 500 yüzde 0,7 artışla 7.489,72 puana, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,5 yükselişle 52.485,03 puana çıktı. Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 1 değer kazanarak 25.373,85 puana ulaştı.