İsa Karakaş asgari ücret tahminini yükseltti
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işverenlere yönelik çağrısının ardından asgari ücret pazarlığında dengelerin değiştiğini söyledi. Karakaş, kulis bilgilerine dayanarak zam oranını da güncelledi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücret ve sosyal güvenlik başlıklarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işverenlere yönelik yaptığı çağrının kulislerde karşılık bulmaya başladığını belirterek, asgari ücret artışına ilişkin öngörülerini güncelledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işverenlere seslenerek yaptığı çağrının olumlu yansımalarının görülmeye başlandığını ifade eden Karakaş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda ne işveren ne de hükümet doğrudan asgari ücretle çalışıyor ama özel sektörün tamamı asgari ücreti emsal alıyor” diyerek, asgari ücretteki artışın yalnızca çalışanları değil, kamu maliyesi ile SGK gelirlerini de doğrudan etkilediğini vurguladı.
TGRT Haber yayınında özel sektörün ücret artışlarında asgari ücreti referans aldığını dile getiren Karakaş, “Hükümet kamu işçileriyle ilgili asgari ücreti baz alıyor. aslında asgari ne kadar yüksek olursa hükümet o kadar rahat edecek. Çünkü asgari ücret artınca SGK gelirleri yükselecek” ifadelerini kullandı.
Asgari ücret tahminini yükseltti
Asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Karakaş, “Aylardır asgari ücrete ilişki yüzde 25'in altında zam olmayacak diyordum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından sonra işveren kesim yüzde 25'e sıcak bakmaya başladı. En az yüzde 25 en fazla 30 zam geleceği yönünde analizim vardı” dedi.
Zam oranının geniş bir kesimi ilgilendirdiğine dikkat çeken Karakaş, “TÜRKİŞ'in katılamaması pozitif etki sağladı çünkü hükümet bu şekilde zor durumda kaldı. Tüm bunlar göre ben de analizimi güncelledim. Mevcut enflasyona bakıldığında en fazla yüzde 32 enflasyon gerçekleşirse; yüzde 25lik artışla 27,630 lira, yüzde 30'luk artış olursa 28,735 lira şeklinde tahmin ediyordum.
Ancak şimdi asgari ücret zammının yüzde 32'lere kadar yükselebileceğini yani 29 binli rakamları görebileceğimizi ifade edebilirim” şeklinde konuştu.
Karakaş ayrıca, TÜRK-İŞ’in kapalı zarfla sunduğu rakamın 39 bin 525 lira seviyesinde telaffuz edildiğini de sözlerine ekledi.