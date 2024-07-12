İŞKUR Türkiye'de en çok aranan meslekleri açıkladı: En fazla açık iş bu sektörlerde!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle yapılan görüşmelerde 270 bin 761 açık iş, işveren tarafından talep edilen ve ihtiyaç duyulan eleman tespit ettiklerini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından, en fazla işçi talep eden sektörleri ve en çok işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporunun yayımlandığını duyurdu.

13 sektörün açık iş oranı genel ortalamanın altında

Rapora göre, araştırma kapsamında yer alan 17 sektörden 4'ünün açık iş oranı Türkiye genelinin üzerindeyken, 13 sektörün açık iş oranı genel ortalamanın altında kaldı.

1-9 çalışanı olan işletmelerde toplam 114 bin 552 açık iş, 10 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerde ise 156 bin 209 açık iş olduğu görüldü.

Bu kapsamda, 2024'ün ikinci çeyreği itibarıyla en yüksek açık iş oranının yüzde 2,9 ile "Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri" sektöründe olduğu belirlendi.

Bu sektörü, yüzde 2,3'lük açık iş oranı ile "İmalat" ve yüzde 1,7'lik açık iş oranı ile "Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor" sektörü takip etti.