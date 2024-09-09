İŞKUR yeni verileri paylaştı: Türkiye'de açık iş oranı en fazla olan sektörler belli oldu İŞKUR tarafından "Ağustos ayı Açık İş İstatistikleri Araştırması" sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açık iş sayısı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,85 düşüşle 221 bin 874 oldu. Açık iş oranı en yüksek olan sektörler ve meslekler belli oldu. İşte, en çok açık iş pozisyonunun olduğu meslekler...

İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,85 düşüşle 221 bin 874 oldu. Geçen yılın aynı ayında açık iş sayısı 235 bin 656 seviyesinde bulunuyordu. 1 | 5

İŞKUR'un aylık "İstatistik Raporu"na göre, Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 0,1 artışla 1 milyon 793 bin 632 açık iş alındı. En fazla açık iş bu sektörlerde İlk 8 ayda açık işlerin yüzde 99’u özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (708.551 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Servis Elemanı (Garson)” mesleklerinde kaydedildi. 2 | 5

Kayıtlı işsiz sayısı İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,68 düşüşle 2 milyon 371 bin 977 kişi oldu. Geçen yılın aynı ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 779 bin 984 seviyesindeydi. Kayıtlı işsizlerin yüzde 47,4’ü erkek, yüzde 52,6’sı kadın, yüzde 21,1’i 15-24 yaş grubunda yer aldı. 3 | 5