İslam Memiş 'elinizi sürmeyin' diyerek gün verdi: Altın ve gümüş yatırımcısını uyardı
Altın, gümüş ve döviz piyasalarında rekorların konuşulduğu haftada Finans Analisti İslam Memiş’ten yatırımcıya net uyarı geldi. FED faiz kararı öncesi piyasalarda bilinçli bir baskı olduğunu söyleyen Memiş, çarşamba gününe dikkat çekerek kısa vadede altın ve gümüş alımı için “sakın elinizi sürmeyin” çağrısı yaptı.
Altın ve gümüş fiyatlarında görülen tarihi yükselişler ile döviz piyasalarındaki dalgalanma sürerken, Finans Analisti İslam Memiş’ten yatırımcıları yakından ilgilendiren sert bir uyarı geldi. Haftanın iki ayrı dönem olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, özellikle çarşamba gününe dikkat çekerek, “Sakın elinizi sürmeyin” dedi.
Haftanın, Donald Trump’ın açıklamalarıyla gergin bir atmosferde başladığını ifade eden Memiş, piyasalardaki yönün çarşamba günü netleşeceğini söyledi.
Çarşamba gününe dikkat
ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararı ile FED Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaların belirleyici olacağını kaydeden Memiş, "Çarşamba öncesi ve sonrası olarak bu haftayı ikiye ayırabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
Altın ve gümüş için riskli hafta
YouTube kanalında piyasalara ilişkin analizlerini paylaşan Memiş, bu haftanın özellikle altın ve gümüş alımı düşünenler açısından yüksek risk barındırdığını dile getirdi.
Piyasalarda kasıtlı bir baskı ve gerilim oluşturulduğunu savunan Memiş, 2026 yılına yönelik daha önce yaptığı uyarıları da yineledi. Memiş, “2026 yılına ilişkin manipülasyon olduğunu söylemiştik. Bilerek ve isteyerek piyasaları geren bir sistem var. 2026 yılı bir kaos yılı olarak sürüyor” ifadelerini kullandı.
Dolar zayıflıyor, metale kaçış hızlanıyor
Küresel piyasalarda doların değer kaybettiğini, buna karşın yatırımcıların değerli metallere yöneldiğini belirten Memiş, ABD’nin borç yükünü bu yöntemle dengelemeye çalıştığını öne sürdü. Memiş, “Altın, gümüş, platin ve bakır gibi değerli metallerin yükselmesiyle dolar terk ediliyor” dedi.
Ons altının 5.081 dolara yükselerek tarihi bir seviyeyi gördüğünü aktaran Memiş, bu düzeyin yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez test edildiğini söyledi. İran ve Grönland kaynaklı jeopolitik gerilimlerin yanı sıra faiz kararlarının bu yükselişi desteklediğini belirten Memiş, 5.000 doların üzerinde kalıcılık sağlanması halinde hedefin 5.500 dolar olabileceğini ifade etti.
Kısa vadede yatırımcıyı açık bir dille uyaran Memiş, “Bugün ve bu hafta altın almak için uygun değil. Teknik satışlar başladıktan sonra alım yapılabilir. Şu anki rakamlar kısa vade için tehlikeli” değerlendirmesinde bulundu.
Gram altın hedefe yaklaştı, belirsizlik arttı
Gram altının 7.236 liraya ulaştığını ve yılın ilk yarısı için öngörülen 8.000 lira hedefine yaklaşıldığını belirten Memiş, “Yine öngörülemeyen bir süreç yaşıyoruz. Gram altın almak için uygun bir zaman değil” dedi.
Gümüşte risk var mı?
Gümüşte riskin altına kıyasla daha yüksek olduğunu ifade eden Memiş, ons gümüşün 107,5 dolar, gram gümüşün ise 151,5 lira seviyesinde bulunduğunu hatırlattı.