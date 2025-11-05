İslam Memiş'ten altın için 'kademeli alım' uyarısı
Altın fiyatlarında küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle hareketlilik yaşanıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcıları 'kademeli alım' konusunda uyardı.
"Ons altın ve gram altındaki düşüşlerin devam ettiğini gözlemliyoruz. Daha önce kasım ayında bir alım fırsatı olacağını, düşüş trendi olacağını, alım için ekim ayında çok riskli fiyatlamalar, çok yüksek maliyetler olduğunu ifade etmiştim."
"6 bin 200- 6 bin 300 TL aralığında gram altın, 4 bin 250-4 bin 300 dolar aralığında ons altın, kesinlikle alınmaması gerektiği uyarılarımı tekrar anımsatmak isterim."
"Cumhuriyet tarihinde ilk defa Kapalı Çarşı'da, ithalat yasağından dolayı, içerideki talep artışından dolayı 1 kilogram külçe altına 11 bin 500 dolar işçilik gelmişti, bu işçilik farkları 4 bin 500 dolara kadar geriledi."
"Merkez Bankası alımlarını (yaklaşık 40 ton) durdurdu. Bu altınlar iç piyasaya sürüleceği için o makas aralıkları daraldı, işçilikler azaldı."
"Dolayısıyla ons altın tarafında 4 bin dolar ve üzerindeki rakamları görüyorsunuz ama gram altının da yüzde 1 değer kaybettiğini görüyorsunuz. Geçen hafta bunun işçiliklerin düştüğü için gram altın tarafında düşüş gördüğümüzü ifade etmiştim."
"Gram altında yüzde 25 kademeli alım yapabilirsiniz. Elindenizdeki varlığın yüzde 25'i... Yüzde 75'i dursun. Kasım sonuna kadar kademeli almak suretiyle altın tarafındaki alımlarınızı değerlendirebilirsiniz."
"Bazı arkadaşlar soruyor, yüzde 25 nedir? Çok basit, 1 milyon TL paran var, bunun 250 bin lirasıyla alıyorsun. 750 bin lirayı bekletiyorsun. Düştüğü zaman 250 bin TL, tekrar düştüğü zaman 250 bin TL..."
"Böyle kademeli alım yapmak suretiyle kasım ayına kadar bu fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz."