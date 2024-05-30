İslam Memiş'ten Kurban Bayramı tatili öncesi kritik altın ve dolar uyarısı Altın ve para piyasalarına yönelik tahminleriyle adından söz ettiren İslam Memiş, Kurban Bayramı tatili öncesi yatırımcıları uyardı. Altın, gram altın, dolar, Euro ve borsa konusunda görüş ve tahminlerini paylaşan Memiş, borsada geri çekilme beklediğini ifade etti. Memiş, gram altında destek seviyesinin 2400 TL olduğunu belirtirken, yatırımcılara "Açık pozisyonda tatile çıkmayın" uyarısı yaptı.

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın açısından durağan ve düşüşlerle geçen haftada piyasaları değerlendirdi. Borsa ve dolar ile ilgili öngörülerde bulunan İslam Memiş, söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını belirterek yatırımcılara bayramla ilgili önemli uyarılarda bulundu. 1 | 10

"Piyasalar bayram hazırlığına girdi. Yatırımcılar bayrama nasıl hazırlanmalı? Ne gibi önlemler almalıyız? Finansal piyasalarda dokuz günlük bayram tatilinden bahsediyoruz" diyen Memiş'in yorumları şöyle: 2 | 10

BORSA Borsa İstanbul 10 bin 635 puanda. Malum 10 bin 500 destek seviyesini takip edeceğimi ifade etmiştim. 10 bin 589'a kadar gerileme gördük. 10 bin 700 puanda tutunma çabasını sürdürecek gibi duruyor. Dar bant aralığına sıkıştı. Artık yılın ikinci yarısında 10 bin üzerindeki ataklarda acemiler değil, profesyonel yatırımcılar kazanacak. Satış baskısı daha bitmedi. 9800, 9600 ve 9400'e kadar geri çekilme beklentim devam ediyor. 3 | 10