İşlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesinde tüm detaylar belli oldu: İşte merak edilenler... Tarım ve Orman Bakanlığı, son dönemde işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesi dahil üretimi merkeze alan bir dizi düzenlemeyi hayata geçirdi. Peki, kira bedelleri kime ödenecek, kiralanacak araziler nasıl tespit edilecek? İşte tarım arazilerinin sezonluk olarak tarımsal amaçlı kiraya verilmesine ilişkin merak edilen 10 soru ve yanıtı...

Bu yıl tarımda üretim planlanmasına geçerek yeni bir dönemi başlatan bakanlık, bu kapsamda su ürünleri ve hayvancılık ile bitkisel üretimde yeni destek modellerini uygulamaya aldı. Bakanlık, bir diğer önemli adımı da işlenmeyen tarım arazilerine yönelik attı. Üretim seferberliği çatısı altında söz konusu arazilerin sezonluk tarımsal amaçlı kiraya verilmesine yönelik işlemleri yönetmelikle belirledi. 1 | 8

Düzenlemeyle ülkede tarımsal üretimin artırılması planlanıyor. İşte işlenmeyen tarım arazilerinin sezonluk olarak tarımsal amaçlı kiraya verilmesine ilişkin merak edilen 10 soru ve cevap... 2 | 8

Hangi araziler kiralanacak? Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tarım arazileri hariç, mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazileri, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla sezonluk kiraya verilecek. 3 | 8