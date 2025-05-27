İSO 500 açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi

İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nu açıkladı. Böylelikle en büyük 10 şirket ve İSO 500'de ilk 100'de yer alan şirketler belli olmuş oldu. 1 | 20

1. TÜPRAŞ Buna göre Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 651 milyar 642 milyon 671 bin 671 TL ile en büyük sanayi kuruluşu olma ünvanını korudu. 2 | 20

2. Ford Otomotiv Araştırmaya göre, Ford Otomotiv 355 milyar 965 milyon 482 bin 733 TL ile ikinciliğe yükseldi. 3 | 20