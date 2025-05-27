İSO 500 açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
İstanbul Sanayi Odası, İSO 500 araştırmasının 2024 sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketi belli olurken, listenin ilk 10'unda yer alan şirketlerin aynı sektörlerden olması dikkat çekti. İşte Türkiye'de sanayinin gücüne güç katan en büyük 10 ve ilk 100'e girmeyi başaran şirketler...
İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nu açıkladı. Böylelikle en büyük 10 şirket ve İSO 500'de ilk 100'de yer alan şirketler belli olmuş oldu.
1. TÜPRAŞ
Buna göre Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 651 milyar 642 milyon 671 bin 671 TL ile en büyük sanayi kuruluşu olma ünvanını korudu.
2. Ford Otomotiv
Araştırmaya göre, Ford Otomotiv 355 milyar 965 milyon 482 bin 733 TL ile ikinciliğe yükseldi.
3. Star Rafineri
Star Rafineri ise 201 milyar 649 milyon 898 bin 936 TL'lik net üretimden satışla 3'üncü oldu.