İspanya'nın 'Warren Buffett'ı piyasanın yüz çevirdiği hisselerden servet kazandı!

Teknoloji hisselerinden uzak duruyorlar

Wall Street'te yapay zeka odaklı hisseler yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etse de Parames ve benzer yaklaşımı benimseyen fon yöneticileri büyük teknoloji şirketlerinden uzak durmayı tercih ediyor.

Bunun yerine analistlerin daha az takip ettiği, piyasada ilgi görmeyen orta ölçekli Avrupa şirketlerine yatırım yapıyorlar. Bu yaklaşım, sürü psikolojisinden uzak durmayı ve uzun vadeli düşünmeyi esas alıyor.