İspanya'nın 'Warren Buffett'ı piyasanın yüz çevirdiği hisselerden servet kazandı!
Yapay zeka hisselerinin gölgesinde kalan bir yatırım stratejisi İspanya'da yatırımcılara servet kazandırdı. İspanya'nın Warren Buffett'ı olarak anılan Francisco Garcia Parames piyasaların peşinden koşmak ve modaya uymak yerine unutulan stratejiyi uygulayarak kazancını katladı. Yatırım dünyası şimdi Parames'in unutulan stretejisini konuşuyor.
Yapay zeka hisseleri küresel piyasalarda rekorlar kırarken, İspanya'nın Warren Buffett'ı olarak anılan Francisco Garcia Parames, gözden düşen ancak gerçek değerinin altında işlem gören şirketlere yatırım yaparak servetini büyüttü.
Parames'in yönettiği yaklaşık 1,2 milyar euroluk Cobas Internacional fonu, son beş yılda yıllık ortalama yüzde 20 getiri sağlayarak değer yatırımı stratejisinin gücünü ortaya koydu.
"Ucuz al, sabırlı ol"
Yatırım kariyerinde 40 yılı deviren Parames, yatırımcıların unuttuğu bu stretejiyi, "Gerçek değerinin altında fiyatlanan şirketleri satın al ve sabırla bekle" diyerek özetliyor. Ünlü yatırımcı, Peter Lynch ve Warren Buffett'ın yatırım felsefesinin kendisine sağlam bir çerçeve sunduğunu belirterek, makroekonomik tahminler yapmak yerine şirketlerin gerçek değerine odaklandıklarını ifade ediyor.
Madrid'de yeni yatırım trendi
Parames'in başarısndan etkilenen çalışan ve Azvalor Asset Management, Magallanes Value Investors ve A&G Global Investors gibi şirketler de benzer stratejiler uygulamaya başladı. Böylece Madrid, son yıllarda Avrupa'nın önemli değer yatırımı merkezlerinden biri haline geldi.
Teknoloji hisselerinden uzak duruyorlar
Wall Street'te yapay zeka odaklı hisseler yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etse de Parames ve benzer yaklaşımı benimseyen fon yöneticileri büyük teknoloji şirketlerinden uzak durmayı tercih ediyor.
Bunun yerine analistlerin daha az takip ettiği, piyasada ilgi görmeyen orta ölçekli Avrupa şirketlerine yatırım yapıyorlar. Bu yaklaşım, sürü psikolojisinden uzak durmayı ve uzun vadeli düşünmeyi esas alıyor.
Değer yatırımcılarının sayısı azalıyor
Morningstar verilerine göre, değer yatırımı stratejisini benimseyen fonların küresel hisse senedi piyasasındaki payı 2008'de yüzde 13 seviyesindeyken bugün yüzde 7,5'e geriledi.
Ancak teknoloji hisselerindeki olası düzeltmelerin hız kazanırsa, gerçek değerinin altında işlem gören şirketlere odaklanan fonların yatırımcıların yeniden radarına gireceği düşünülüyor.