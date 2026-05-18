İşsiz kalan adamın “donut” hamlesi hayatını değiştirdi
Aylarca yaptığı yüzlerce başvurudan geri dönüş alamayan teknoloji çalışanı, son çare olarak başvurduğu şirketin ofisine gitti. Elindeki donut kutusuyla dikkat çeken adam, kısa süre sonra insan kaynaklarından telefon aldı.
Geçtiğimiz yıl işten çıkarılan bir teknoloji çalışanı, yaklaşık 10 ay boyunca yaptığı yüzlerce iş başvurusuna rağmen sonuç alamadı. Yapay zekanın yükselişi ve teknoloji sektöründeki belirsizlik nedeniyle iş bulmakta zorlanan adam, yalnızca birkaç mülakat fırsatı yakalayabildi.
Eski insan kaynakları çalışanı olan eşiyle birlikte özgeçmişini defalarca güncelleyen, ön yazılar hazırlayan ve mülakat çalışmaları yapan adam, buna rağmen birçok şirketten geri dönüş alamadı.
Farklı bir yöntem denemeye karar verdi
Aylar süren iş arayışının ardından internette gördüğü yerel bir iş ilanına başvuran adam, bu kez farklı bir yöntem izledi. Online başvurusunu yaptıktan sonra doğrudan şirket ofisine gitmeye karar verdi.
Eşi başlangıçta bu fikre sıcak bakmasa da uzun süredir ilk kez heyecanlı olduğunu görünce onu destekledi.
Elinde donut kutusuyla ofise gitti
Tatlı sevdiği belirtilen adam, şirket ofisine gitmeden önce bir kutu donut satın aldı. Şirkete eli boş gitmek istemeyen adamın bu jesti çalışanların dikkatini çekti ve ofiste sohbet ortamı oluşmasını sağladı.
Ziyaret sonrası umutlanan adamın tahmini doğru çıktı. Aynı gün içinde insan kaynakları departmanından telefon geldi.
Görüşmede şirket çalışanlarının donut jestinden memnun kaldığı ifade edildi.
İş teklifi aldı
Şirketle yapılan görüşmelerin ardından teknoloji çalışanı iş teklifini aldı. İşe başladıktan birkaç ay sonra ise zam aldığı ve performans değerlendirmesinin olumlu geçtiği belirtildi.
Çift, bugün yaşadıkları süreci esprili şekilde "Donutlar iş bulmasını sağladı" diyerek anlatıyor.
Adamın eşi ise yaşadıkları sürecin iş arayanlar açısından ne kadar yıpratıcı olduğunu vurgulayarak, eşinin kişiliğini ortaya koymasının fark yaratığını söyledi.