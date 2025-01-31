İstanbul, Ankara ve İzmir de listede! Türkiye'nin en borçlu illeri belli oldu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun açıkladığı 2024 verilerine göre, Türkiye'nin en borçlu illeri belli oldu. Listede İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler de yer alırken; Antalya, Adana gibi Akdeniz şehirleri de listede kendine yer buldu. İşte Türkiye'nin en borçlu illeri...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 2024 yılı dokuz aylık verilerini açıkladı. Açıklanan verilerde Türkiye'nin en borçlu şehirleri de listelendi.
İşte Türkiye'nin en borçlu 10 ili...
10- Gaziantep
Türkiye'nin en borçlu illeri sıralamasında Gaziantep, 1 milyar TL ile listenin 10. sırasında yer aldı.
9- Mersin
Akdeniz'in önemli şehirlerinden Mersin 1,1 milyar TL borç ile dokuzuncu sırada yer aldı.
8- Kocaeli
1,2 milyar TL borçla listenin sekizinci sırasında sanayi kenti Kocaeli yer aldı.