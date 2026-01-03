İstanbul Boğazı'nda tarihi yalıya dev bedel: 200 yıllık yapı satışa çıktı
İstanbul Boğazı’nın simge yapıları arasında yer alan iki asırlık Burhanettin Sezerar Yalısı, bu kez rekor fiyatla yeniden satışa çıkarıldı. İkinci derece tarihi eser statüsündeki yalı, geçmişi ve konumuyla Boğaz’daki en güzel mülkler arasında gösteriliyor. İşte tarihi yapının fiyatı…
İstanbul Boğaz'ı hattının öne çıkan yapıları arasında yer alan yaklaşık iki asırlık tarihi yalı, bu kez rekor bir bedelle yeniden alıcı arıyor.
NTV'de yer alan habere göre, İstanbul Boğazı’nın en seçkin mülklerinden biri olarak gösterilen Burhanettin Sezerar Yalısı, 1 milyar 825 milyon lira fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
Tarihi yapının ismi nereden geliyor?
İkinci derece tescilli tarihi eser statüsüne sahip olan yapı, adını Burhanettin Sezerar’dan alıyor.
Sezerar, Dolmabahçe Sarayı başta olmak üzere İstanbul’daki birçok caminin elektrifikasyonunda önemli rol oynamış bir isim olarak biliniyor.
İlk satışa çıktığında fiyatı 1,7 milyardı
Yalı, yaz aylarında 1 milyar 700 milyon lira bedelle satışa çıkarılmış ancak bu karardan daha sonra vazgeçilmişti.
Günümüzde restoran olarak işletilen iki katlı yapıda 12 oda, 2 salon ve 7 banyo bulunuyor.