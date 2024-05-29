İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Denizli... Emlak Konut'tan 1,29 faiz 72 ay vadeli konut kampanyası
Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, yeni konut kampanyasının ayrıntılarını açıkladı. Erdem, bankasız-kefilsiz olarak vatandaşların ev sahibi olmaları için dört ayrı ödeme koşulunu içeren kampanyanın detaylarını paylaştı. Erdem'in açıkladığı dört koşul arasında 1,29 faiz, 72 ay vadeli seçenek dikkat çekiyor. İşte İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Denizli'deki projelerin detayları...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iştiraki olan Emlak Konut GYO, hem sektörün canlanması hem de konut alım şartlarının iyileştirilmesi için ev sahibi olmak isteyenlere yönelik yeni bir kampanya hazırladı.
Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, Emlak Konut ödeme sistemiyle, bankasız-kefilsiz olarak vatandaşların ev sahibi olmaları için dört ayrı ödeme koşulunu içeren kampanyanın detaylarını açıkladı.
Cengiz Erdem kampanyanın birinci koşulunda; peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağladıklarını belirtti.
Erdem, "İkinci koşulda; yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulumuzda 6. 12. ve 24. aylarda ara ödemeler bulunuyor” ifadesini kullandı.