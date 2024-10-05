İSTANBUL KONUT FİYATLARI: Fiyatlar dudak uçuklatıyor! İşte ilçe ilçe ortalama konut fiyatları
Türkiye'de enflasyon ve dövizdeki artış, son yıllarda konut fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Endeksa'nın Eylül 2024 verilerine göre, İstanbul'da ortalama metrekare fiyatı bir yılda yüzde 28 artarak 41 bin 267 TL'ye ulaştı. Bu rakamlar doğrultusunda, 100 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı 4 milyon 127 bin TL olarak hesaplandı. Peki İstanbul'un en pahalı evlerinin yer aldığı ilçeler hangileri? İşte ilçe ilçe İstanbul'un en pahalı evlerinin yer aldığı ilçeler ve ortalama ev fiyatları...
İstanbul’un değerli ilçelerinde fiyatlar daha da yüksek. Sarıyer, Kadıköy ve Beşiktaş gibi bölgelerde konut fiyatları İstanbul ortalamasının iki katını aşarken, Eylül ayında 1 yılda yüzde 28 artarak 41 bin 267 TL'ye yükseldiği İstanbul'da 100 metrekareli bir evin ortalama fiyatı 4 milyon 127 bin TL olarak hesaplandı. İşte en düşükten yükseğe, ilçe ilçe İstanbul'da ortalama ev fiyatları...
Esenyurt
2 milyon 14 bin TL
Sultangazi
2 milyon 800 bin TL
Beylikdüzü
2 milyon 835 bin TL