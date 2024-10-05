İSTANBUL KONUT FİYATLARI: Fiyatlar dudak uçuklatıyor! İşte ilçe ilçe ortalama konut fiyatları

İstanbul’un değerli ilçelerinde fiyatlar daha da yüksek. Sarıyer, Kadıköy ve Beşiktaş gibi bölgelerde konut fiyatları İstanbul ortalamasının iki katını aşarken, Eylül ayında 1 yılda yüzde 28 artarak 41 bin 267 TL'ye yükseldiği İstanbul'da 100 metrekareli bir evin ortalama fiyatı 4 milyon 127 bin TL olarak hesaplandı. İşte en düşükten yükseğe, ilçe ilçe İstanbul'da ortalama ev fiyatları...

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