İstanbul turizmini geliştirecek 14 öneri İstanbul turizminin geliştirilmesi noktasında önerilerini 14 maddede sıralayan Ulusal İktisadi Düşünce Kuruluşu (ULİKAD) Başkanı Ömer Niziplioğlu, İstanbul’un potansiyelinin ortaya çıkarılabilmesi durumunda 13 milyon turist yerine 30-40 milyon turist çekilebileceğini belirtti.

Ulusal İktisadi Düşünce Kuruluşu (ULİKAD) Başkanı Ömer Niziplioğlu, İstanbul’un potansiyelinin ortaya çıkarılabilmesi durumunda 13 milyon turist yerine 30-40 milyon turist çekilebileceğine dikkat çekti. “İstanbul turizmini geliştirmek için ev ödevimiz var" diyen Niziplioğlu, kent turizminin geliştirilmesi adına önerilerini 14 maddede sıraladı. 1 | 15

1- Balat’taki tarihi eser sayısı İtalya’daki Floransa’dan daha fazla. Buralar turizm bölgesi ilan edilerek tarihi dokuyu koruyup iyileştirmek için daha çok çaba sarf etmeliyiz. 2 | 15

2- Bir çağın kapanıp bir çağın açılmasına vesile olan Tarihi Yarımada Surları'nı onarmalıyız. O günkü yaşantıyı yaşatacak şekilde kafeler, restoranlar, barlar yapılarak eşsiz manzarada tarihin tadını yaşattırmalıyız. 3 | 15