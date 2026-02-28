İstanbul'da 19 restoranı var! Pizza devi 300 şubesini kapatacak
ABD’de tüketicilerin donmuş pizzaya yönelmesi restoran zincirlerini zorluyor. Pizza Hut’tan sonra Papa John’s da yaklaşık 300 düşük performanslı şubesini kapatma kararı aldı.
ABD pizza sektöründe daralma derinleşiyor. Yum! Brands’in Pizza Hut için satış seçeneğini değerlendirmesi ve 250’ye yakın şubeyi kapatma planının ardından, Papa John’s da yaklaşık 300 restoranı kapatacağını açıkladı.
Ekonomik belirsizlik ve fiyat artışları nedeniyle tüketiciler daha ucuz alternatiflere yöneliyor.
2025 Pizza Tüketici Trend Raporu’na göre tüketicilerin yüzde 25’i restoran yerine daha fazla donmuş pizza tüketmeye başladı.
Paket servis talebi de 2022’deki yüzde 61 seviyesinden 2025’te yüzde 55’e geriledi.
Şirketin küresel sistem genelindeki satışları 4,92 milyar dolara ulaşarak yüzde 1 artış gösterdi.
Ancak Kuzey Amerika’da karşılaştırılabilir mağaza satışları yüzde 2 düştü. Net kâr 84 milyon dolardan 32 milyon dolara geriledi.
Şirket yönetimi, Kuzey Amerika’daki yaklaşık 300 düşük performanslı restoranı belirlediklerini açıkladı. Bu şubelerin büyük kısmı franchise işletmesi ve çoğu finansal olarak zarar ediyor.
Kapanmaların büyük bölümünün 2026’da, tamamının ise 2027 sonuna kadar gerçekleşmesi planlanıyor. Papa John’s firmasının İstanbul'da da 19 şubesi bulunuyor.
Yum! Brands, Pizza Hut’ın performansının Taco Bell ve KFC’nin gerisinde kaldığını belirterek markayı satma ihtimalini gündeme aldı.
Şirket daha önce yaklaşık 250 düşük performanslı Pizza Hut restoranını kapatma planını açıklamıştı.