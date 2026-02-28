Google Haberler

İstanbul'da 19 restoranı var! Pizza devi 300 şubesini kapatacak

ABD’de tüketicilerin donmuş pizzaya yönelmesi restoran zincirlerini zorluyor. Pizza Hut’tan sonra Papa John’s da yaklaşık 300 düşük performanslı şubesini kapatma kararı aldı.

Giray Topçular
İstanbul'da 19 restoranı var! Pizza devi 300 şubesini kapatacak - Resim: 1

ABD pizza sektöründe daralma derinleşiyor. Yum! Brands’in Pizza Hut için satış seçeneğini değerlendirmesi ve 250’ye yakın şubeyi kapatma planının ardından, Papa John’s da yaklaşık 300 restoranı kapatacağını açıkladı.

1 10
İstanbul'da 19 restoranı var! Pizza devi 300 şubesini kapatacak - Resim: 2

Ekonomik belirsizlik ve fiyat artışları nedeniyle tüketiciler daha ucuz alternatiflere yöneliyor.

2 10
İstanbul'da 19 restoranı var! Pizza devi 300 şubesini kapatacak - Resim: 3

2025 Pizza Tüketici Trend Raporu’na göre tüketicilerin yüzde 25’i restoran yerine daha fazla donmuş pizza tüketmeye başladı.

3 10
İstanbul'da 19 restoranı var! Pizza devi 300 şubesini kapatacak - Resim: 4

Paket servis talebi de 2022’deki yüzde 61 seviyesinden 2025’te yüzde 55’e geriledi.

4 10
İstanbul'da 19 restoranı var! Pizza devi 300 şubesini kapatacak - Resim: 5

Şirketin küresel sistem genelindeki satışları 4,92 milyar dolara ulaşarak yüzde 1 artış gösterdi.

5 10
İstanbul'da 19 restoranı var! Pizza devi 300 şubesini kapatacak - Resim: 6

Ancak Kuzey Amerika’da karşılaştırılabilir mağaza satışları yüzde 2 düştü. Net kâr 84 milyon dolardan 32 milyon dolara geriledi.

6 10
İstanbul'da 19 restoranı var! Pizza devi 300 şubesini kapatacak - Resim: 7

Şirket yönetimi, Kuzey Amerika’daki yaklaşık 300 düşük performanslı restoranı belirlediklerini açıkladı. Bu şubelerin büyük kısmı franchise işletmesi ve çoğu finansal olarak zarar ediyor.

7 10
İstanbul'da 19 restoranı var! Pizza devi 300 şubesini kapatacak - Resim: 8

Kapanmaların büyük bölümünün 2026’da, tamamının ise 2027 sonuna kadar gerçekleşmesi planlanıyor. Papa John’s firmasının İstanbul'da da 19 şubesi bulunuyor.

8 10
İstanbul'da 19 restoranı var! Pizza devi 300 şubesini kapatacak - Resim: 9

Yum! Brands, Pizza Hut’ın performansının Taco Bell ve KFC’nin gerisinde kaldığını belirterek markayı satma ihtimalini gündeme aldı.

9 10
İstanbul'da 19 restoranı var! Pizza devi 300 şubesini kapatacak - Resim: 10

Şirket daha önce yaklaşık 250 düşük performanslı Pizza Hut restoranını kapatma planını açıklamıştı.

10 10