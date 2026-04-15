İstanbul'da en pahalı satılan meyve belli oldu

Mart ayında en çok tüketilen meyve portakal oldu. Toplamda 14 bin 589 ton portakal satışa sunuldu. Portakalı muz, elma ve mandalina takip etti. Sebze kategorisinde ise domates ilk sırada yer aldı. Toplamda 24 bin 655 ton domates tüketildi. Domatesin ardından patates ve salatalık geldi.