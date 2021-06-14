İstanbul'da kiralar el yakıyor: Mayısta yüzde 35,7 yükseldi
Türkiye'de konut piyasası, küresel salgının etkisinden sıyrılmaya çalışırken, İstanbul'da kira fiyatlarındaki artış dikkat çekti.
Türkiye'da mayıs ayında satılık metrekare değerleri yüzde 40, kiralık metrekare fiyatı da yüzde 23,3 artış kaydetti.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile sahibinden.com iş birliğiyle hazırlanan, sahibindex Konut Piyasası Görünümü raporunun 6'ncısı yayımlandı.
Buna göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut metrekare değerleri mayısta geçen yılın dönemine göre yüzde 40 artışla 3 bin 919 liraya yükseldi.
Satılık konut metrekare fiyatları İstanbul'da 5 bin 200 TL, Ankara'da 2 bin 692 TL, İzmir'de 4 bin 690 TL olarak ölçüldü.