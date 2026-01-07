İstanbul'da konutta rota değişti mi? İşte 2025'te en çok değerlenen ilçeler…
İstanbul'da 2025 yılı konut piyasası, fiyat artışlarının enflasyonun sınırlı da olsa gerisinde kaldığı bir yılı geride bıraktı. Endeksa verilerine göre kent genelinde ortalama metrekare fiyatı aralık ayı itibarıyla 56 bin 631 TL'ye yükselirken, yıllık artış yüzde 29,47 oldu. İlçe bazında Beykoz yüzde 58,91 ile fiyat artışında ilk sıraya yerleşti. Anadolu Yakası'nın öne çıktığı listede merkezi ilçeler ile yeşil alan avantajı sunan bölgeler dikkat çekerken, bazı popüler ilçeler liste dışında kaldı.
Gayrimenkul yatırımcılarının gözdesi İstanbul'da 2025 yılı konut piyasasına ilişkin görünüm netleşti. Endeksa tarafından paylaşılan rakamlara göre, mega kentte konut fiyatları geçtiğimiz yıl boyunca enflasyonla başa baş bir mücadele sergiledi.
Konut fiyatları enflasyonun gölgesinde kaldı
2025 yılının Aralık ayı itibarıyla İstanbul genelindeki "daire nitelikli konutlar" baz alındığında, ortalama metrekare satış fiyatı 56 bin 631 TL seviyesine ulaştı. 2024 yılının aynı döneminde 43 bin 742 TL olan metrekare fiyatları, bir yıllık süreçte yüzde 29,47 oranında bir ivme kazandı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu veriler ışığında, İstanbul'daki konut fiyat artışının, yüzde 30,89 olarak açıklanan 2025 yılı enflasyon oranının sınırlı da olsa gerisinde kaldığı gözlemlendi.
Boğaz hattı ve yeşil alan etkisi: Şampiyon Beykoz
İlçe bazlı analizlerde Anadolu Yakası'nın hakimiyeti dikkat çekerken, listeye Beykoz damga vurdu. Metrekare fiyatını 101 bin 296 TL'ye taşıyan ilçede yıllık artış oranı yüzde 58,91 olarak kaydedildi.
Sektör temsilcileri, bu dikkat çekici yükselişi; bölgedeki konut arzının kısıtlı olması, Boğaz hattına komşuluğu ve geniş yeşil alanların sunduğu cazibeye bağlıyor.
Fiyatların en çok arttığı 10 ilçe
İstanbul'da 2025 yılının değerlenme rekortmeni olan ilçeler şu şekilde sıralandı:
1. Beykoz: 101.296 TL/m2 (yüzde 58,91)
2. Zeytinburnu: 69.616 TL/m2 (yüzde 48,54)
3. Güngören: 43.054 TL/m2 (yüzde 47,43)
4. Bahçelievler: 48.000 TL/m2 (yüzde 44,84)
5. Maltepe: 80.007 TL/m2 (yüzde 44,40)
6. Üsküdar: 90.354 TL/m2 (yüzde 43,29)
7. Pendik: 55.684 TL/m2 (yüzde 40,83)
8. Ataşehir: 75.142 TL/m2 (yüzde 40,58)
9. Kartal: 67.816 TL/m2 (yüzde 39,58)
10. Şile: 64.854 TL/m2 (yüzde 39,40)
Popüler ilçeler liste dışı kaldı
Kentin en lüks bölgeleri olarak bilinen Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy ve Sarıyer gibi noktalar, bu kez fiyat artış hızı bakımından ilk 10 listesine giremedi. Buna karşın ulaşım avantajlarıyla öne çıkan Zeytinburnu, Bahçelievler ve Üsküdar yatırımcısına daha yüksek prim yaptırdı.
Anadolu Yakası'nda ise yeni konut projelerinin yoğunlaştığı Pendik ve Kartal ile doğa odaklı yaşam sunan Şile, yükseliş trendini sürdürdü.
Artışın en düşük kaldığı bölgeler
Piyasanın genel gidişatının aksine bazı bölgelerde artış oranları oldukça düşük seyretti. İstanbul'da konut değerinin en yavaş yükseldiği ilçelerin başında yüzde 8,63'lük sınırlı artışla Beyoğlu geldi.
Onu sırasıyla Sarıyer (yüzde 19,85), Esenler (yüzde 21,32), Fatih (yüzde 21,86) ve Esenyurt (yüzde 23,91) takip etti.