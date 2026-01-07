İstanbul'da konutta rota değişti mi? İşte 2025'te en çok değerlenen ilçeler…

Popüler ilçeler liste dışı kaldı

Kentin en lüks bölgeleri olarak bilinen Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy ve Sarıyer gibi noktalar, bu kez fiyat artış hızı bakımından ilk 10 listesine giremedi. Buna karşın ulaşım avantajlarıyla öne çıkan Zeytinburnu, Bahçelievler ve Üsküdar yatırımcısına daha yüksek prim yaptırdı.