İstanbul'da okul servisi ücretleri cep yakıyor! Veliler çareyi 'korsan'da ya da 'komşu'da buluyor Okulların açılmasına sayılı gün kaldı. Yaklaşık 19 milyon öğrenci 9 Eylül'de ders başı yapacak. Okulöncesi ve birinci sınıflar için uyum süreci ise 2 Eylül'de başlayacak. Hâl böyle olunca milyonlarca veli okul servisi arayışında. İstanbul'da servis ücretleri cep yakıyor. Bazı servis şirketleri ve okullar, İBB UKOME'nin belirlediği fiyat tarifesini hiçe sayarak yüzde 100'e varan artışlar yaptı. Velilerden 3,8 kilometre için yıllık 60 bin TL talep ediliyor. 180 gün okula giden bir öğrencinin günlük ulaşım harcaması 333 TL oluyor. Bu nedenle veliler çareyi 'komşu turizm' gibi seçeneklerde arıyor.

Okullar açılıyor, ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci için ders zili 9 Eylül’de çalacak. Okulöncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri bir hafta önce 2 Eylül’de uyum programına başlayacak. 1 | 9

Okulların açılmasına kısa bir süre kala veliler servis bulma telaşına girdi. Ancak astronomik ücretler velileri zorluyor. 2 | 9

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) okul servis ücretleriyle ilgili aldığı karar doğrultusunda, 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla aylık 1931 bin lira 40 kuruş oldu. 1-3 km 2 bin 68 TL, 3-5 km 2 bin 234 TL, 15-17 km 3 bin 712 TL, 23-25 km 4 bin 519 TL olarak belirlendi. 3 | 9