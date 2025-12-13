İstanbul’da taksicilerden korsan taşımacılık protestosu

Aksu, "Korsana hayır. Her türlü mesleğin korsanına karşıyız. Artık devletimiz, adaletimiz gereğini yapmalı. Biz, ticari taksi esnafı olarak devletimizin bütün kanun, yönetmenlik, yönerge ve yükümlülüklerine uygun olarak çalışan bir esnaf grubuyuz. Artık emeğimiz, ekmeğimiz yok oluyor. Burada sesimizi duyurmak, 'Korsana hayır" için buradayız." ifadelerini kullandı.