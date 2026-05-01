İstanbul’daki kira fiyatları pes ettirdi: 280 bin TL'ye kendi evini kurdu
Sosyal medya içerik üreticisi Ece Yücedağ, artan kira fiyatları nedeniyle radikal bir karar alarak karavan satın aldı. Yücedağ, bu tercih sayesinde hem maliyetini düşürdüğünü hem de özgür bir yaşam alanı kazandığını söyledi.
Sosyal medyada seyahat içerikleri üreten Ece Yücedağ, yükselen kira fiyatlarının ardından alternatif bir yaşam modeline yöneldi. İstanbul’da kira fiyatlarını inceleyen Yücedağ, aylık 35 bin TL’yi bulan kiraların yıllık bazda 420 bin TL’ye ulaştığını belirterek bu maliyeti karşılamak yerine karavan satın almaya karar verdi.
Yücedağ, yaklaşık 280 bin TL’ye mal olan karavanı ile özellikle yaz aylarında Burhaniye’de yaşamayı planladığını ifade etti. Daha önce ailesine ait yazlıkta kalan ancak yoğunluk nedeniyle kendi alanını oluşturmak isteyen içerik üreticisi, karavanın bu ihtiyacı karşıladığını dile getirdi.
"Yaz boyunca burası benim evim olacak"
Karavan yaşamının kendisine hem ekonomik hem de kişisel özgürlük sağladığını vurgulayan Yücedağ, “Bu parayı kiraya vermek yerine yatırım yapmayı tercih ettim. Artık yaz boyunca burası benim evim olacak” dedi.
Doğayla iç içe bir yaşam sürdüğünü belirten Yücedağ, karavanın aynı zamanda taşınabilir olması sayesinde farklı lokasyonlarda konaklama imkanı sunduğunu ve ihtiyaç duyduğunda satılabilir bir varlık olduğunu da sözlerine ekledi.