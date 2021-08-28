İstanbul'un 50 mahallesinde kiralar uçtu: Yüzde 300'e varan yükseliş

Hepsiemlak, son 1 yıl içinde kiralık konut kategorisinde yüzde 50’nin üzerinde artışın yaşandığı 50 mahalleyi sıraladı. Endeksten elde edilen verilere göre son 1 yıl içinde kiralık konut kategorisinde ortalama metrekare fiyatındaki en yüksek artış yüzde 290 ile Sarıyer’in Rumeli Hisarı semtinde gözlemlendi. Rumeli Hisarı’nı yüzde 238 ile Beşiktaş’ın Vişnezade semti, yüzde 218 ile Sarıyer’in Reşitpaşa semti, yüzde 171 ile Beşiktaş’ın Gayrettepe semti ve yüzde 150 ile Kadıköy’ün Fikirtepe semti izledi.

İstanbul’un son bir yılda kiralık fiyatı yüzde 50’nin üzerinde artan 50 semti şöyle: