İstanbul'un 50 mahallesinde kiralar uçtu: Yüzde 300'e varan yükseliş
İstanbul'un 50 mahallesinde kira fiyatları son bir yılda ciddi artış yaşadı. İlk sıradaki Rumeli Hisarı'nda artış yüzde 290'a dayandı.
Hepsiemlak, son 1 yıl içinde kiralık konut kategorisinde yüzde 50’nin üzerinde artışın yaşandığı 50 mahalleyi sıraladı. Endeksten elde edilen verilere göre son 1 yıl içinde kiralık konut kategorisinde ortalama metrekare fiyatındaki en yüksek artış yüzde 290 ile Sarıyer’in Rumeli Hisarı semtinde gözlemlendi. Rumeli Hisarı’nı yüzde 238 ile Beşiktaş’ın Vişnezade semti, yüzde 218 ile Sarıyer’in Reşitpaşa semti, yüzde 171 ile Beşiktaş’ın Gayrettepe semti ve yüzde 150 ile Kadıköy’ün Fikirtepe semti izledi.
İstanbul’un son bir yılda kiralık fiyatı yüzde 50’nin üzerinde artan 50 semti şöyle:
SARIYER-RUMELİ HİSARI
Temmuz 2020 ortalama metrekare fiyatı: 39 TL
Temmuz 2021 ortalama metrekare fiyatı: 153 TL
Yıllık değişim: Yüzde 290
BEŞİKTAŞ- VİŞNEZADE
Temmuz 2020 ortalama metrekare fiyatı: 37 TL
Temmuz 2021 ortalama metrekare fiyatı: 125 TL
Yıllık değişim: Yüzde 238,5
SARIYER-REŞİTPAŞA
Temmuz 2020 ortalama metrekare fiyatı: 27 TL
Temmuz 2021 ortalama metrekare fiyatı: 86 TL
Yıllık değişim: Yüzde 218,3