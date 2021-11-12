İşte 2021 tarım destekleri
“2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” Resmi Gazete’nin dünkü (11 Kasım 2021) sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açıklanan 2021 üretim yılına ait tarım desteklerinin çiftçilere ödemesi 2022 yılı bütçesinden yapılacak. 2022 yılı bütçesinde tarım destekleri için ayrılan toplam kaynak 25,8 milyar lira.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ARTTI
Alan bazlı destekler kapsamında “2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”a göre, 2021 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 19 lira olan mazot desteği 22 liraya, 16 lira olan gübre desteği ise 20 liraya çıkarıldı. Bu ürünler için gübre ve mazot desteği toplamda dekar başına 42 lira olarak ödenecek.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ARTTI
Alan bazlı destekler kapsamında çeltik, kütlü pamuk için 68 TL/da mazot ve 8 TL/da gübre; nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 TL/da mazot ve 8 TL/da gübre; kanola, aspir için 20 TL/da mazot ve 8 TL/da gübre; patates, soya için 30 TL/da mazot ve 8 TL/da gübre; yağlık ayçiçeği için 29 TL/da mazot ve 8 TL/da gübre; dane mısır için 27 TL/da mazot ve 8 TL/da gübre; kuru soğan, yem bitkileri için 19 TL/da mazot ve 8 TL/da gübre; yaş çay, fındık için 18 TL/da mazot ve 8 TL/da gübre; zeytin için 17 TL/da mazot ve 8 TL/da gübre; diğer ürünler için 17 TL/da mazot ve 8 TL/da gübre; nadas için de 8 TL/da mazot ödemesi yapılacak.
2022 GÜBRE DESTEĞİ DE KARARNAMEYE GİRDİ
İlk kez bir yıl sonraki gübre desteği de kararnameye yazıldı. Buna göre, 2022 üretim yılı gübre desteği buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekara 32 lira, diğer tüm ürünler için dekara 16 lira ödenecek. Bu desteğin ödemesi ise 2023 yılında yapılacak.
ORGANİK GÜBRE DESTEĞİ YİNE 20 LİRA
İlk kez 2019 yılında ödenmeye başlanan katı organik-organomineral gübre desteği kapsamında organik gübre kullanan çiftçilere dekara 20 lira destek ödenecek.