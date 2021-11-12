İşte 2021 tarım destekleri

Alan bazlı destekler kapsamında “2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”a göre, 2021 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 19 lira olan mazot desteği 22 liraya, 16 lira olan gübre desteği ise 20 liraya çıkarıldı. Bu ürünler için gübre ve mazot desteği toplamda dekar başına 42 lira olarak ödenecek.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ARTTI

Alan bazlı destekler kapsamında çeltik, kütlü pamuk için 68 TL/da mazot ve 8 TL/da gübre; nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 TL/da mazot ve 8 TL/da gübre; kanola, aspir için 20 TL/da mazot ve 8 TL/da gübre; patates, soya için 30 TL/da mazot ve 8 TL/da gübre; yağlık ayçiçeği için 29 TL/da mazot ve 8 TL/da gübre; dane mısır için 27 TL/da mazot ve 8 TL/da gübre; kuru soğan, yem bitkileri için 19 TL/da mazot ve 8 TL/da gübre; yaş çay, fındık için 18 TL/da mazot ve 8 TL/da gübre; zeytin için 17 TL/da mazot ve 8 TL/da gübre; diğer ürünler için 17 TL/da mazot ve 8 TL/da gübre; nadas için de 8 TL/da mazot ödemesi yapılacak.