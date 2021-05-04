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  4. İşte 2021'de halka açılan 11 şirket ve hisse performansları

İşte 2021'de halka açılan 11 şirket ve hisse performansları

2021 yılında Türkiye'de ve dünya çapında halka arz rüzgarları esiyor. Yılın ilk 4 ayında 11 şirketin halka arz tamamlanırken hisseler borsada işlem görmeye başladı. İşte 2021 yılında halka arz edilen şirketler ve şirketlerin fiyat performansları... Derleyen: Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Işık Plastik

Talep toplama tarihi: 21-22 Şubat
Halka arz büyüklüğü: 181,7 milyon
Talep büyüklüğ: 14,2 kat
Borsada işlem gördüğü tarih: 28 Ocak 2021
Borsa açılış fiyatı: 16,10 TL

3 Mayıs 2021 Kapanış Fiyatı: 31,720 TL
4 Mayıs 2021 itibarıyla gördüğü en yüksek seviye: 49,956 TL (26 Mart 2021)

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Türk İlaç Serum

Talep toplama tarihi: 25-26 Şubat
Halka arz büyüklüğü: 234,5 milyon
Talep büyüklüğ: 138,6 kat
Borsada işlem gördüğü tarih: 5 Mart 2021
Borsa açılış fiyatı: 10 TL


3 Mayıs 2021 Kapanış Fiyatı: 39,460 TL
4 Mayıs 2021 itibarıyla gördüğü en yüksek seviye: 73,60 TL (2 Nisan 2021)

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Naturelgaz

Talep toplama tarihi: 25-26 Mart 2021
Halka arz büyüklüğü: 293,3 milyon lira
Talep büyüklüğü: 75,3 kat
Borsada işlem gördüğü tarih: 1 Nisan 2021
Borsa açılış fiyatı: 8,50 TL


3 Mayıs 2021 kapanış fiyatı: 10,26TL
4 Mayıs 2021 itibarıyla gördüğü en yüksek seviye: 18,18 TL (12 Nisan 2021)

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Matriks

Talep toplama tarihi: 30-31 Mart 2021
Halka arz büyüklüğü: 207,8 milyon lira
Talep büyüklüğü: 9 kat
Borsada işlem gördüğü tarih: 6 Nisan 2021
Borsa açılış fiyatı: 28,00 TL

3 Mayıs 2021 Kapanış Fiyatı: 37,160 TL
4 Mayıs 2021 itibarıyla gördüğü en yüksek seviye: 59,950 TL (15 Nisan 2021)

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