İşte 2021'de halka açılan 13 şirket ve hisse performansları
2021 yılında Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarları esiyor. Yılın ilk 4 ayında 13 şirketin halka arz tamamlanırken 11'inin hisseler iborsada işlem görmeye başladı. İşte 2021 yılında halka arz edilen şirketler ve şirketlerin fiyat performansları... Derleyen: Hüseyin KOYUNCUOĞLU
Borsa İstanbul, halka arzlar bakımından tarihi bir yıl geçiriyor. 13 şirketin halka arzı gerçekleştirilirken onlarca şirketin daha halka arz kervanına katılması bekleniyor. 2021 yılında halka arzı gerçekleştirilen 13 şirketin toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 7,7 milyar lirayı buldu.
Işık Plastik
Talep toplama tarihi: 21-22 Şubat
Halka arz büyüklüğü: 181,7 milyon
Talep büyüklüğ: 14,2 kat
Borsada işlem gördüğü tarih: 28 Ocak 2021
Borsa açılış fiyatı: 16,10 TL
7 Mayıs 2021 Kapanış Fiyatı: 30,52 TL
7 Mayıs 2021 itibarıyla gördüğü en yüksek seviye: 49,956 TL (26 Mart 2021)
Türk İlaç Serum
Talep toplama tarihi: 25-26 Şubat
Halka arz büyüklüğü: 234,5 milyon
Talep büyüklüğ: 138,6 kat
Borsada işlem gördüğü tarih: 5 Mart 2021
Borsa açılış fiyatı: 10 TL
7 Mayıs 2021 Kapanış Fiyatı: 41,32 TL
7 Mayıs 2021 itibarıyla gördüğü en yüksek seviye: 73,60 TL (2 Nisan 2021)
Naturelgaz
Talep toplama tarihi: 25-26 Mart 2021
Halka arz büyüklüğü: 293,3 milyon lira
Talep büyüklüğü: 75,3 kat
Borsada işlem gördüğü tarih: 1 Nisan 2021
Borsa açılış fiyatı: 8,50 TL
7 Mayıs 2021 kapanış fiyatı: 9,37TL
7 Mayıs 2021 itibarıyla gördüğü en yüksek seviye: 18,18 TL (12 Nisan 2021)