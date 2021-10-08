İşte Borsa'da Ekim ayının ilk haftasında en çok kazandıran endeksler

Ekim ayının ilk haftasının son saatlerinde gelen satışlarla BİST 100 Endeksi, haftalık bazda yüzde 0,25 satıcılı kapandı. Eylül ayındaki yüzde 4,6'lık kayıpların ardından düşüş ekim ayının ilk haftasında sınırlı da olsa devam etmiş oldu. Peki ekim ayının ilk haftasında en çok hangi sektörler yatırımcısına kazandırdı, en çok kayıp hangi sektörlerde yaşandı?

İşte endeks bazında ekim ayının ilk haftasının en çok kazandıran ve kaybettirenleri...