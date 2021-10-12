İşte çalışanını enflasyona ezdirmeyen şirketler: Zammı erkene çeken de var, ikramiye veren de
Yüksek enflasyon karşısında çalışanlarını korumak için kolları sıvayan şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bazı şirketler yılbaşı zamlarını erkene çekerken, bazı işverenler de ara zam, prim, ikramiye gibi yöntemleri devreye alıyor. Merve Yiğitcan'ın bilgi aldığı bu şirketlerden bazıları...
Kahve Dünyası
Yeni alımlarla birlikte 2 bin kişinin çalıştığı şirkette ücretlere yüzde 10 ara dönem artışı gerçekleşti. Yemek kartları yüzde 35 artırıldı.
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Detay Gıda
Türkiye’nin en önemli çikolata gruplarından Detay Gıga çalışan ücretlerine yüzde 10 ara dönem zammı yaptı.
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Altınmarka
Ücretlere yüzde 10 ara dönem zammı gerçekleştirildi.
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Arkas Holding
Çalışanlarına 1 maaş ikramiye verdi.
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