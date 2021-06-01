İşte dünyanın en büyük 20 borsası
Dünyanın en büyük borsası 26 milyar doları aşan piyasa değeri ile New York Borsası oldu. Listede, Borsa İstanbul 32'inci sırada yer aldı.
New York borsası, 26 milyar doları aşkın piyasa değeri ile dünyanın en büyük borsası olurken, onu Nasdaq ve Şanghay borsası takip etti.
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TSPB'nin 'Türkiye Sermaye Piyasası 2020' raporuna göre, Borsa İstanbul 237 milyon dolar piyasa değeri ile listede 32'inci sırada yer aldı.
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İşte piyasa değerine göre dünyanın en büyük borsaları... (Borsa/Piyasa Değeri)
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New York Borsası - 26.233 milyar dolar
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