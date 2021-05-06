İşte dünyanın en itibarlı 100 şirketi

Dünyanın önde gelen itibar veri ve içgörü şirketi RepTrak Company, her yıl itibarı en yüksek 100 şirketin belirlendiği “2021 Global RepTrak 100” listesini açıkladı. Bu yıl en büyük ekonomiye sahip 15 farklı ülkeden 68 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonucunda şirketlerin 100 üzerinden skorları belirlendi. Yüzlerce şirket, ‘ürün ve hizmetler’, ‘inovasyon’, ‘çalışan hakları’, ‘performans’, ‘yönetim’, ‘liderlik’ ve ‘çalışma ortamı’ gibi başlıklarda değerlendirildi.

“2021 Global RepTrak 100” araştırmasına göre, dünyanın en itibarlı 100 şirketi şöyle: