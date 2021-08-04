İşte en çok ilan verilen ve görüntülenen otomobil markaları Türkiye’de bu yılın Temmuz ayında en çok ilan verilen vasıta kategorisi otomobil olurken, marka ve model sıralamasında ilk sırada Renault - Clio ve Volkswagen Passat yer aldı.

Sahibindex Vasıta raporu Temmuz sonuçları açıklandı. Sahibinden.com verilerinden yararlanılarak hazırlanan rapora göre, Türkiye’de 2021 yılı Temmuz ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi otomobil oldu. Bu kategoriyi bu kategoriyi minivan & panelvan, arazi/ SUV & pick-up, motosiklet ve ticari araçlar takip etti. 1 | 5

Marka & model sıralamasında ilk sırada Renault - Clio ve Volkswagen Passat yer aldı. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayının lideri olan Opel - Astra ise listede üçüncü oldu. Sıralama Renault - Megane ve Ford - Focus ile devam etti. Temmuz ayında en çok ilanı verilen arazi/ SUV & pick-up markası yine Nissan oldu. 2 | 5

Raporuna göre Temmuz ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi. 2020 yılının Temmuz ayında ilan sayısı ile lider olan 2015 model otomobiller bu yıl, 2016 model otomobiller ile birinciliği paylaştı. 3 | 5