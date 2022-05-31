İşte İSO 500'e bu yıl giren şirketler
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması"nın sonuçları açıklandı. Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunun sıralandığı listeye, bu yıl geçen sene listede olmayan 83 yeni şirket yer aldı. İşte o şirketlerden ilk 20'si ve bu yılki sıralamaları...
Şirket Adı: Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.
Bu yılki sıralaması: 75
1 | 20
Şirket Adı: Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş.
Bu yılki sıralaması: 97
2 | 20
Şirket Adı: Renta Elektrikli Ev Aletleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Bu yılki sıralaması: 113
3 | 20
Şirket Adı: Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.
Bu yılki sıralaması: 180
4 | 20