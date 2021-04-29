İşte perakendenin küresel güçleri: Listede iki Türk şirketi de var En büyük 250 perakende şirketinin ortalama şirket büyüklüğü 19,4 milyar dolara yükseldi. Listede Türkiye'den iki şirket yer aldı.

En büyük 250 perakende şirketinin ortalama büyüklüğü 19,4 milyar dolara yükseldi. 1 | 15

Deloitte, "Perakendenin Küresel Güçleri" raporunu yayımladı. Rapora göre, en büyük 250 perakende şirketi listesinde Türkiye'den iki şirket yer aldı. 2 | 15

Listede 5 sıra yükselerek 152'nci sırada yer alan BİM, 6,6 milyar dolar olan gelirini yaklaşık 7 milyar dolara yükseltti. 3 | 15