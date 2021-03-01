İşte reform paketinde yer alan vergi düzenlemeleri!
'Reform Paketi'nin ayrıntıları belli oldu... Paket, bütçeye hızlı gelir aktarılmasına olanak sağlayacak vergi düzenlemeleri de içeriyor... Dünya Gazetesi Yazarı Abdullah Tolu, Meclis sürecinde bir değişiklik yapılmadığı takdirde hayata geçecek düzenlemeleri kaleme aldı.
Şirketlerin 2020, 2021 ve 2022 Yılı Kazançlarına Uygulanmak Üzere Vergi Tevkifatı Getiriliyor
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Araçların Noterler Tarafından İlk Tescilden Sonraki Birinci Satış ve Devrine Binde 5 Harç Getiriliyor
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ÖTV'de Alkollü – Alkolsüz İçkiler ve Sigarada Konsinye Satış Kaldırılıyor, Peşin Vergiye Geçiliyor
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7 Günlük Fatura Düzenleme Süresinin Kısaltılması İçin Maliye'ye Yetki Veriliyor
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