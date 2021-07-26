İşte Türkiye'nin yeni unicorn adayları Türkiye, girişim ekonomisi yatırımlarında birçok Avrupa ülkesini geride bırakarak, milyar dolarlık yatırım ligine çıktı. Bu yılın ilk yarısında 129 Türk girişimine 1,3 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Getir ve Dream Games'in ardından ekosistemde 10 unicorn daha yolda. Türkiye’nin yeni unicorn adayları şöyle:

Modanisa E-ticaret ve online giyim platformu Modanisa, Türkiye’nin yanı sıra 140 ülkede müşterilerine hizmet veriyor. Yayınlarını Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Bahasa olmak üzere 6 dilde gerçekleştiren marka, 5 kıtaya her gün binlerce kargo gönderiyor. 1 | 10

Insider E-ticaret sitelerine yönelik satışı artırmaya yarayan araçlar sağlayan bir yazılım şirketi olan Insider, uluslararası ve yerel markalara hizmet veriyor. Geliştirdiği çözümlerle bugün alanında önde gelen markalar arasında yer alan şirket, kurumların ve kişilerin hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunma ve onlara değer katmayı amacıyla müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda yaratıcı ve yenilikçi projeler geliştiriyor. 2 | 10

Good Job Games Good Job Games, 2017 yılında kuruldu. Bugün 50 kişilik ekibiyle yaratıcı oyunlar geliştiren marka, 27 adet oyun ile hizmet veriyor. 3 | 10