İsteğe bağlı emeklilik fırsatı: Uzman isim "6 ayı kaçırmayın" diyerek uyardı

Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, memuriyetten ayrılanlara yönelik önemli bir hakkı hatırlattı. "İsteğe bağlı iştirakçilik" sistemiyle, şartları sağlayanlar kendi primini ödeyerek memur statüsünde emekli olabileceğini hatırlatan Karakaş, fırsat için en kritik detayın 6 aylık başvuru süresi olduğunu ifade etti.

İsteğe bağlı emeklilik fırsatı: Uzman isim "6 ayı kaçırmayın" diyerek uyardı - Resim: 1

Memuriyetten ayrılan ancak emeklilik hakkını kaybetmek istemeyenler için önemli bir sistem yeniden gündemde. Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, kaleme aldığı yazıda "isteğe bağlı iştirakçilik" uygulamasının detaylarını paylaştı.

İsteğe bağlı emeklilik fırsatı: Uzman isim "6 ayı kaçırmayın" diyerek uyardı - Resim: 2

Karakaş’a göre, memuriyetten çeşitli nedenlerle ayrılan kişiler, belirli şartları sağlamaları halinde kendi primlerini ödeyerek Emekli Sandığı kapsamında emekli olma hakkını sürdürebiliyor.

İsteğe bağlı emeklilik fırsatı: Uzman isim "6 ayı kaçırmayın" diyerek uyardı - Resim: 3

Kimler yararlanabiliyor?

Sistemden faydalanabilmek için en temel şart, en az 10 yıl fiilî memuriyet hizmetine sahip olmak. Bu süre hesaplanırken ücretsiz izinler, borçlanılan süreler ve yıpranma payları dikkate alınmıyor.

İsteğe bağlı emeklilik fırsatı: Uzman isim "6 ayı kaçırmayın" diyerek uyardı - Resim: 4

Öte yandan BOTAŞ, TPAO ve TÜPRAŞ gibi özel statülü kurumlarda geçen süreler de belirli şartlar altında hesaba dahil edilebiliyor. Ancak kurumun özelleştirilmesi ve kamu payının yüzde 50’nin altına düşmesi sonrası geçen süreler kapsam dışında kalıyor.

İsteğe bağlı emeklilik fırsatı: Uzman isim "6 ayı kaçırmayın" diyerek uyardı - Resim: 5

Kimler bu haktan yararlanamıyor?

Karakaş, bazı durumlarda sistemden yararlanmanın mümkün olmadığını da vurguladı. Buna göre devlet memurluğundan ihraç edilenler, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler veya 6 aydan fazla hapis cezası alanlar, savaş, seferberlik ya da afet durumlarında görevini izinsiz bırakanlar, hâlihazırda SSK veya Bağ-Kur kapsamında zorunlu çalışanlar, kendi çalışmasından dolayı emekli maaşı alanlar bu sistemden faydalanamıyor.

İsteğe bağlı emeklilik fırsatı: Uzman isim "6 ayı kaçırmayın" diyerek uyardı - Resim: 6

En kritik detay: 6 ay kuralı

Sistemde en dikkat edilmesi gereken nokta ise başvuru süresi. Memuriyetten ayrılan kişilerin, en geç 6 ay içinde yazılı başvuru yapması gerekiyor.

İsteğe bağlı emeklilik fırsatı: Uzman isim "6 ayı kaçırmayın" diyerek uyardı - Resim: 7

Eğer kişi ayrıldıktan sonra başka bir işte çalıştıysa, bu kez o işten ayrıldığı tarihten itibaren yeniden 6 aylık süre başlıyor. Başvurular, Ankara’da bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne dilekçe ile yapılıyor. İsteğe bağlı iştirakçilik ise başvurunun kuruma ulaştığı ayı takip eden ay başında yürürlüğe giriyor.

İsteğe bağlı emeklilik fırsatı: Uzman isim "6 ayı kaçırmayın" diyerek uyardı - Resim: 8

İkramiye detayı dikkat çekti

Karakaş ayrıca, şartları sağlayanlar için emeklilikte memuriyette geçen hizmet sürelerine bağlı olarak ikramiye alma imkânının da bulunduğunu belirtti.

