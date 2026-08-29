İstihdamını koruyan işletmelere çalışan başına 3 bin 500 TL destek
İstihdamı Koruma Destek Programı’nın uygulama esasları değiştirildi. Tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerinde istihdam seviyesini koruyan işletmelere çalışan başına aylık 3 bin 500 TL’ye kadar doğrudan destek sağlanacak. Düzenlemeyle işletmelere 36 aya kadar vadeli kredi desteğinin de önü açıldı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Çalışma Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı ile KOSGEB tarafından yürütülen İstihdamı Koruma Destek Programı'nın kapsamı ve ödeme sistemi yeniden düzenlendi. Yeni uygulamada, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren ve çalışan sayısını koruyan işletmeler hem doğrudan destekten hem de belirlenen koşullarda kredi imkanından yararlanabilecek.
Programda işletmelerin istihdamını koruyup korumadığı, Bakanlık tarafından belirlenecek referans dönemindeki ortalama aylık prim gün sayısı üzerinden değerlendirilecek.
Yeni düzenlemeye göre istihdamını koruyan işletmelere koruma dönemi boyunca 30 prim günü karşılığında çalışan başına aylık 3 bin 500 TL'ye kadar ödeme yapılabilecek.
İşletmenin referans dönemindeki ortalama aylık prim gün sayısı, en az 6 ay olarak belirlenecek koruma döneminde aylık bazda korunacak.
Talep edilen aydaki prim gün sayısının referans dönemi ortalamasına eşit veya daha yüksek olması halinde işletmenin o ay istihdamını koruduğu kabul edilecek.
Düzenlemeyle İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamındaki sektörler de belirlendi. Destekten; tekstil ürünleri imalatı, giyim eşyaları imalatı, deri ve ilgili ürünlerin imalatı, mobilya imalatı, belirli düğme, çıtçıt, fermuar ve benzeri ürünlerin imalatını yapan işletmeler yararlanabilecek.
Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer ayağı ise kredi desteği oldu. İstihdamını koruyan işletmeler için 36 aya kadar vadeli kredi desteğinin önü açıldı.
Destek, başvuru tarihinden sonra kullanılan krediler için uygulanacak. Kredilerde azami 6 ay anapara ödemesiz dönem ve toplam 36 aya kadar vade imkanı bulunacak.
Sağlanacak destek miktarı ise en fazla 15 destek puanına karşılık gelen tutarla sınırlı olacak.
Kredi tutarı, iş yerleri için bildirilen prime esas toplam kazanç tutarının aylık ortalaması üzerinden hesaplanacak. İşletmeler için hesaplanan kredi tutarı bir kat artırılabilecek.
Teşvik belgesi bulunan işletmelerde ise ilave istihdam sayısı ile başvuru yılının ocak ayında geçerli olan brüt asgari ücretin 6 katı dikkate alınacak.
Programa başvurular oluşturulacak çevrim içi başvuru portalı üzerinden gerçekleştirilecek.
Başvuru sırasında istenecek bilgi ve belgeler Çalışma Bakanlığı ile KOSGEB tarafından belirlenecek.
Referans döneminde bildirilen ortalama prim gün sayısı sıfır olan iş yerleri programdan yararlanamayacak. Başvurular için son tarih ise henüz belirlenmedi.
Destek ödemeleri, KOSGEB kayıtları ve sistem verileri üzerinden gerekli koşulları karşıladığı belirlenen işletmelere yapılacak.
KOSGEB tarafından gerçekleştirilecek ödemeler, SGK'nın ilgili banka hesabına veya işletmenin GO Dijital Cüzdan hesabına aktarılabilecek.
Ödemelerin işletmelerin vergi dairesi ve SGK prim borçlarına mahsup edilmesine de imkan sağlanacak.