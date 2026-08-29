İstihdamını koruyan işletmelere çalışan başına 3 bin 500 TL destek

Çalışma Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı ile KOSGEB tarafından yürütülen İstihdamı Koruma Destek Programı'nın kapsamı ve ödeme sistemi yeniden düzenlendi. Yeni uygulamada, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren ve çalışan sayısını koruyan işletmeler hem doğrudan destekten hem de belirlenen koşullarda kredi imkanından yararlanabilecek.