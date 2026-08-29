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İstihdamını koruyan işletmelere çalışan başına 3 bin 500 TL destek

İstihdamı Koruma Destek Programı’nın uygulama esasları değiştirildi. Tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerinde istihdam seviyesini koruyan işletmelere çalışan başına aylık 3 bin 500 TL’ye kadar doğrudan destek sağlanacak. Düzenlemeyle işletmelere 36 aya kadar vadeli kredi desteğinin de önü açıldı.

Giray Topçular
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İstihdamını koruyan işletmelere çalışan başına 3 bin 500 TL destek - Resim: 1

Çalışma Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı ile KOSGEB tarafından yürütülen İstihdamı Koruma Destek Programı'nın kapsamı ve ödeme sistemi yeniden düzenlendi. Yeni uygulamada, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren ve çalışan sayısını koruyan işletmeler hem doğrudan destekten hem de belirlenen koşullarda kredi imkanından yararlanabilecek.

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İstihdamını koruyan işletmelere çalışan başına 3 bin 500 TL destek - Resim: 2

Programda işletmelerin istihdamını koruyup korumadığı, Bakanlık tarafından belirlenecek referans dönemindeki ortalama aylık prim gün sayısı üzerinden değerlendirilecek.

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İstihdamını koruyan işletmelere çalışan başına 3 bin 500 TL destek - Resim: 3

Yeni düzenlemeye göre istihdamını koruyan işletmelere koruma dönemi boyunca 30 prim günü karşılığında çalışan başına aylık 3 bin 500 TL'ye kadar ödeme yapılabilecek.

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İstihdamını koruyan işletmelere çalışan başına 3 bin 500 TL destek - Resim: 4

İşletmenin referans dönemindeki ortalama aylık prim gün sayısı, en az 6 ay olarak belirlenecek koruma döneminde aylık bazda korunacak.

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İstihdamını koruyan işletmelere çalışan başına 3 bin 500 TL destek - Resim: 5

Talep edilen aydaki prim gün sayısının referans dönemi ortalamasına eşit veya daha yüksek olması halinde işletmenin o ay istihdamını koruduğu kabul edilecek.

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İstihdamını koruyan işletmelere çalışan başına 3 bin 500 TL destek - Resim: 6

Düzenlemeyle İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamındaki sektörler de belirlendi. Destekten; tekstil ürünleri imalatı, giyim eşyaları imalatı, deri ve ilgili ürünlerin imalatı, mobilya imalatı, belirli düğme, çıtçıt, fermuar ve benzeri ürünlerin imalatını yapan işletmeler yararlanabilecek.

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İstihdamını koruyan işletmelere çalışan başına 3 bin 500 TL destek - Resim: 7

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer ayağı ise kredi desteği oldu. İstihdamını koruyan işletmeler için 36 aya kadar vadeli kredi desteğinin önü açıldı.

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İstihdamını koruyan işletmelere çalışan başına 3 bin 500 TL destek - Resim: 8

Destek, başvuru tarihinden sonra kullanılan krediler için uygulanacak. Kredilerde azami 6 ay anapara ödemesiz dönem ve toplam 36 aya kadar vade imkanı bulunacak.

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İstihdamını koruyan işletmelere çalışan başına 3 bin 500 TL destek - Resim: 9

Sağlanacak destek miktarı ise en fazla 15 destek puanına karşılık gelen tutarla sınırlı olacak.

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İstihdamını koruyan işletmelere çalışan başına 3 bin 500 TL destek - Resim: 10

Kredi tutarı, iş yerleri için bildirilen prime esas toplam kazanç tutarının aylık ortalaması üzerinden hesaplanacak. İşletmeler için hesaplanan kredi tutarı bir kat artırılabilecek.

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İstihdamını koruyan işletmelere çalışan başına 3 bin 500 TL destek - Resim: 11

Teşvik belgesi bulunan işletmelerde ise ilave istihdam sayısı ile başvuru yılının ocak ayında geçerli olan brüt asgari ücretin 6 katı dikkate alınacak.

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İstihdamını koruyan işletmelere çalışan başına 3 bin 500 TL destek - Resim: 12

Programa başvurular oluşturulacak çevrim içi başvuru portalı üzerinden gerçekleştirilecek.

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İstihdamını koruyan işletmelere çalışan başına 3 bin 500 TL destek - Resim: 13

Başvuru sırasında istenecek bilgi ve belgeler Çalışma Bakanlığı ile KOSGEB tarafından belirlenecek.

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İstihdamını koruyan işletmelere çalışan başına 3 bin 500 TL destek - Resim: 14

Referans döneminde bildirilen ortalama prim gün sayısı sıfır olan iş yerleri programdan yararlanamayacak. Başvurular için son tarih ise henüz belirlenmedi.

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İstihdamını koruyan işletmelere çalışan başına 3 bin 500 TL destek - Resim: 15

Destek ödemeleri, KOSGEB kayıtları ve sistem verileri üzerinden gerekli koşulları karşıladığı belirlenen işletmelere yapılacak.

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İstihdamını koruyan işletmelere çalışan başına 3 bin 500 TL destek - Resim: 16

KOSGEB tarafından gerçekleştirilecek ödemeler, SGK'nın ilgili banka hesabına veya işletmenin GO Dijital Cüzdan hesabına aktarılabilecek.

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İstihdamını koruyan işletmelere çalışan başına 3 bin 500 TL destek - Resim: 17

Ödemelerin işletmelerin vergi dairesi ve SGK prim borçlarına mahsup edilmesine de imkan sağlanacak.

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