Jeopolitik gerilim altın ve gümüşü uçurdu! İşte yeni kritik seviyeler

ABD-İran çatışmasının yeniden başlamasına bağlı güvenli liman talebi ile ham petrolde yaşanan yeni anlaşma sinyallerinin ardından yaşanan geri çekilme, spot altın ve gümüş fiyatlarında dün keskin bir yükselişe neden oldu. Spot altın yüzde 3,54 artışla ons başına 4.214,40 dolara çıkarken, spot gümüş yüzde 6,20 artışla 67,220 dolar oldu.

İç piyasada ise gram altının fiyatı 4 bin 179 TL, gümüşün gramı ise 99 TL'den işlem görüyor.