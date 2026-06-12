Jeopolitik gerilim altın ve gümüşü uçurdu! İşte yeni kritik seviyeler
ABD-İran geriliminin yeniden tırmanmasının ardından güvenli limana talep artarken, değerli metallerde sert yükseliş yaşandı. Enflasyon endişelerinin de etkisiyle spot altın yüzde 3,54 spot gümüş ise yüzde 6,20 yükseldi. Analistler ise jeopolitik riskler ve enflasyon görünümüne işaret ederek altın ve gümüş fiyatlarında yön verecek kritik eşikleri açıkladı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD-İran çatışmasının yeniden başlamasına bağlı güvenli liman talebi ile ham petrolde yaşanan yeni anlaşma sinyallerinin ardından yaşanan geri çekilme, spot altın ve gümüş fiyatlarında dün keskin bir yükselişe neden oldu. Spot altın yüzde 3,54 artışla ons başına 4.214,40 dolara çıkarken, spot gümüş yüzde 6,20 artışla 67,220 dolar oldu.
İç piyasada ise gram altının fiyatı 4 bin 179 TL, gümüşün gramı ise 99 TL'den işlem görüyor.
ABD'de üretici fiyatlarının Mayıs ayında beklentilerin üzerinde artması ve enerji fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon endişelerini artırarak değerli metaller piyasasında yakından izlendi.
Hürmüz Boğazı'na ilişkin jeopolitik gerilimler güvenli liman talebini desteklese de, gün içinde yaşanan veri akışı nedeniyle altın fiyatları dalgalı bir seyir izledi. Sabah saatlerindeki satışların ardından tahvil getirilerindeki gerileme altına destek sağladı.
Gümüş fiyatları da enflasyon görünümü ve jeopolitik risklerden etkilenirken, piyasalar özellikle enerji fiyatlarındaki yükselişin ve Orta Doğu'daki gelişmelerin değerli metaller üzerindeki etkisini izlemeye devam etti.
Günün sonunda altın ve gümüşte yönü belirleyen ana unsurlar, enflasyon beklentileri, tahvil faizleri ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler oldu.
Öte yandan analistlere göre teknik görünümde spot altında yükseliş eğiliminin devamı için 4 bin 100 dolar seviyesinin aşılması gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 4 bin 180-4 bin 200 dolar aralığı bir sonraki önemli direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 4 bin-4 bin 20 dolar bandı ilk destek konumunda bulunuyor. Bu bölgenin altına inilmesi halinde 3 bin 880-3 bin 900 dolar aralığı gündeme gelebilir. Satış baskısının derinleşmesi durumunda ise 3 bin 500 dolar seviyesi takip edilecek.
Spot gümüşte ise yükselişin güç kazanabilmesi için fiyatların 65-66 dolar bölgesinin üzerine çıkması gerekiyor. Bu seviyenin aşılması halinde ise analistler 71-72 dolar bandına işaret ediyor.
Aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 61 dolar seviyesinde bulunurken, bunun altında 60 dolar seviyesi, satışların hız kazanması durumunda ise sırasıyla 57 dolar ve 50 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.