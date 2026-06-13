JP Morgan altın fiyatları için yıl sonu hedefini değiştirdi

Kapsamlı rapor jeopolitik gelişmeler ve küresel para politikası etrafında şekillenen makroekonomik belirsizliklerin altın fiyatları üzerinde ana belirleyici olmaya devam ettiğini vurguladı. Uzmanlar piyasadaki gelecekteki talep ve fiyat istikrarının şu an için kesinlik taşımayan jeopolitik çatışmaların diplomatik çözümüne ve ABD Merkez Bankası politikalarının yönüne bağlı olduğunu not etti.