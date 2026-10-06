Kabuğunun içinde adeta altın var: Geçen yıl yoktu, bu yıl yüksek verim bekleniyor

Kadınlara da gelir kapısı oluyor

Ceviz üretiminin bölge ekonomisine katkı sağladığını belirten Yılmaz, hasat ve üretim sürecinin kadınlar için de gelir imkânı oluşturduğuna dikkati çekti.

Yılmaz, "Ceviz kabuğunun içinde adeta bir altın var. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Çünkü bu ürünler az bir emekle ortaya çıkmıyor. Çok değerli ve katma değer sağlayan ürünler. Burada kadınlarımız da çalışıyor ve gelir elde ediyor. Önemli olan bu bahçelerin ilçemizde ve ülkemizde çoğalması. Üretimin artmasını istiyoruz" diye konuştu.