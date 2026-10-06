Kabuğunun içinde adeta altın var: Geçen yıl yoktu, bu yıl yüksek verim bekleniyor
Tokat'ın Niksar ilçesinde "beyaz altın" olarak anılan coğrafi işaretli cevizde hasat başladı. Geçen yıl don nedeniyle kayıp yaşayan üreticiler, bu yıl yaklaşık 2 bin ton ürün bekliyor. Fiyatların ise 200-250 lira civarında olması öngörülüyor.
Tokat'ın Niksar ilçesinde "beyaz altın" olarak bilinen coğrafi işaretli cevizde hasat dönemi başladı. Üreticiler bahçelerde yoğun mesai yaparken, geçen yıl don nedeniyle yaşanan ürün kaybının ardından bu sezon verimin yüksek olması bekleniyor.
Kendine has aroması ve lezzetiyle bilinen Niksar cevizinin hasadında traktörlere bağlanan özel makineler kullanılıyor. Titreşim yöntemiyle ağaçlardan düşürülen cevizler yerden toplandıktan sonra makineler yardımıyla yeşil kabuklarından ayrılıyor. Ürünler daha sonra güneş alan bölgelere serilerek kurutuluyor. Ayıklama işleminin ardından cevizler satışa hazır hale getiriliyor.
Geçen yıl don vurdu, bu yıl verim arttı
İlçede ceviz üretiminin yanı sıra fidan yetiştiriciliği de yapan Halis Yılmaz, geçen yıla kıyasla bu sezon verimin daha yüksek olduğunu belirtti.
Yılmaz, "2026 yılı ceviz hasadımız başladı. Bu sene verimimiz gayet güzel, kalitemiz de güzel. Geçen yıl hava şartları pek iyi olmadı. Dondan dolayı ağaçlarda zarar meydana gelmişti. Bu yıl ise hasadımız ve kalitemiz gayet iyi. İnşallah ürünlerimizi değerinde pazarlayacağız" dedi.
Coğrafi işaretli ürünün aromasını koruyorlar
Niksar cevizinin karakteristik aromasının korunmasına önem verdiklerini ifade eden Yılmaz, üretimde coğrafi işaret kriterlerini dikkate aldıklarını söyledi.
Yılmaz, "Niksar'ın cevizinin belli bir aroması var. Bunu herkes biliyor. Biz bu özelliği korumaya çalışıyoruz. Niksar cevizi 2010 yılında coğrafi işaret aldı. Biz de coğrafi işaretin kurallarına uyarak üretim yapmaya özen gösteriyoruz. Niksar'ın ekonomisine, tarihine ve tabiatına yakışır kaliteli bir ürün ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
2 bin ton üretim bekleniyor
Niksar ve çevresinde bu yıl yaklaşık 2 bin ton ceviz üretimi öngördüklerini aktaran Yılmaz, kendi işletmelerinde yaklaşık 10 bin ceviz ağacının bulunduğunu belirtti.
Fidan üretiminden ürünlerin satışa sunulmasına kadar sürecin tüm aşamalarında faaliyet gösterdiklerini anlatan Yılmaz, "Anaçlarımızdan fidanlarımızı kendimiz üretiyoruz. Tarladan sofraya kadar her aşamada varız. Cevizi kırıyor, paketliyor, iç ceviz olarak hazırlıyor ve pazarlıyoruz. Cevizin her aşamasında en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Niksar'da yetiştirilen cevizler Antalya, Muğla, İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Samsun, Trabzon, Gaziantep ve Kırşehir başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentine gönderiliyor.
Fiyat beklentisi 200-250 lira
Bu yıl ceviz fiyatlarının 200-250 lira civarında olmasını beklediklerini belirten Yılmaz, ürünlerin tüketiciyle buluşmadan önce birçok işlemden geçirildiğini anlattı.
Yılmaz, "Bunları sadece toplamakla iş bitmiyor. Cevizi döküyoruz, kurutuyoruz, ardından çürük, zayıf ve kurumuş olanları ayırıyoruz. Ürünü tüketiciye en güzel şekilde ulaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Amacımız Niksar'ın marka olan bu ürününün çıtasını daha da yükseltmek" dedi.
Kadınlara da gelir kapısı oluyor
Ceviz üretiminin bölge ekonomisine katkı sağladığını belirten Yılmaz, hasat ve üretim sürecinin kadınlar için de gelir imkânı oluşturduğuna dikkati çekti.
Yılmaz, "Ceviz kabuğunun içinde adeta bir altın var. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Çünkü bu ürünler az bir emekle ortaya çıkmıyor. Çok değerli ve katma değer sağlayan ürünler. Burada kadınlarımız da çalışıyor ve gelir elde ediyor. Önemli olan bu bahçelerin ilçemizde ve ülkemizde çoğalması. Üretimin artmasını istiyoruz" diye konuştu.
Hedef üretimle birlikte kaliteyi artırmak
Bölgede Chandler, Fernor ve Niksar 1 gibi farklı ceviz çeşitlerinin yetiştirildiğini kaydeden Yılmaz, üretim miktarının yanı sıra ürün kalitesini de yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti. Yılmaz, "Üreten ülkeler ve üreten insanlar kazanıyor. Önemli olan kaliteli ürün üretmek, bunu pazara sunmak ve katma değer oluşturmak. Bizim amacımız tüketicinin memnuniyetini kazanmak" dedi.