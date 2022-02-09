Kadıköy Belediyesi güneş panelleriyle 20 bin TL tasarruf etti

Kadıköy Belediyesi, Evlendirme Dairesi’nin çatısına kurduğu güneş panelleri ile kendi elektriğini kendisi üretiyor. İki ay önce kurulan 384 adet güneş paneli ile binanın yıllık elektrik tüketiminin yüzde 40’ını karşılanabilir hale gelirken, yeni güneş panelleri ile bu oranın yükseltilmesi hedefleniyor.

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile mücadele etmek amacıyla çalışmalar da yürüten Kadıköy Belediyesi, güneş panaelleriyle kendi kurumsal binalarındaki karbon salımını da azaltmayı amaçlıyor.