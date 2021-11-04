'Kahverengi ve yeşil pamuk, maliyeti azaltıp katma değeri artıracak'

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Haliloğlu, Prof. Dr. Osman Çopur ve Doç. Dr. Vedat Beyyavaş tarafından bir süre önce "Doğal Renkli Pamukların Harran Ovası Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi Projesi başlatıldı.

Yurt içi ve yurt dışından temin edilen renkli pamuk tohumları, mayıs ayında HRÜ Osmanbey yerleşkesindeki deneme alanına ekildi. 14 renkli hat ve 2 kontrol beyaz pamuk çeşidinin ekimi yapılarak çalışmalara başlandı.

Yaklaşık 6 aylık bir çalışmanın ardından kahverenginin farklı tonları ve açık yeşil tonunda pamuklar yetiştirildi. Elde edilecek sonuçlara göre doğal renkli pamukların bölgede yaygınlaştırılması ve sanayide kullanılması için çalışmalar yürütülecek.