Kampanyalar güncellendi: 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
Vatandaşlar, Merkez Bankası’nın faiz kararının açıklamasından önce gözlerini bankaların mevduat faiz oranlarına çevirdi. Bankaların müşterilerine sunduğu kredi oranları da güncellendi. Peki hangi banka ne kadar kredi veriyor, 100 bin TL'nin geri ödeme oranları uygun mu?
Ekonomi de gözler 26 Aralık tarihinde…
Merkez Bankasının faiz oranlarını belirleyeceği bu tarihin öncesinde dikkatler bankalar mevduat faiz oranlarına çevrildi.
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Bankalarca sunulan 100 bin TL’lik ihtiyaç kredisinin faiz oranları da değişti. Yapılan son güncellemelerle ortaya çıkan tablo şöyle:
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Alternatif Bank: Yüzde 2,99
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Getir Finans: Yüzde 3,66
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