Kapadokya'yı 10 ayda 2 milyona yakın turist gezdi Peribacaları, kayadan oyma tarihi yapıları, yer altı şehirleri, sıcak hava balon turları, at ve arazi araçlarıyla düzenlenen safari etkinlikleriyle dünyanın dört bir tarafından turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'yı, yılın 10 ayında 1 milyon 917 bin 657 yerli ve yabancı turist gezdi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı yılın 10 ayında 1 milyon 917 bin 657 yerli ve yabancı turist gezdi. 1 | 12

Peribacaları, kayadan oyma tarihi yapıları, yer altı şehirleri, sıcak hava balon turları, at ve arazi araçlarıyla düzenlenen safari etkinlikleriyle dünyanın dört bir tarafından turistlerin ilgisini çeken Kapadokya, COVID-19 tedbirleri çerçevesinde geçen yıl ocak-ekim döneminde 874 bin 424 ziyaretçiyi ağırladı. 2 | 12

Bölgedeki müze ve ören yerlerini bu yılın aynı döneminde ise 1 milyon 917 bin 657 turist ziyaret etti. 3 | 12