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Karadeniz'de hamsi bolluğu

Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanıyor. Kırklareli İğneada'dan denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu hamsiyle kıyıya dönüyor.

Balıkesir, Trabzon, İstanbul ve Samsun'dan denize açılan balıkçılar hamsi bolluğu nedeniyle rotalarını İğneada'ya çevirdi.

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Karadeniz açıklarına serilen çevirme ağlardan kasalar dolusu hamsi çekildi.

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Balıkçı teknelerinde yoğun mesai yaşayan tayfalar, balık dolu kasaları limanda bekleyen kamyon ve tırlara yükledi.

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Balıkçılardan Hakan Kuruerer, iki gündür denizden bol miktarda hamsi avladıklarını söyledi.

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